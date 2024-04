Pellegrini bude mluvit pravdu, jsme hloupý národ. Jak Slováci reagovali

Ivona z Bratislavy je s nově zvoleným prezidentem spokojená a je za něj ráda. „Pan Pellegrini je rovný člověk, bude mluvit pravdu a bude nás zastupovat tak, jak má. Mám děti a vnoučata a nechci, aby šli do války,“ řekla.

Asi osmdesátiletý důchodce Ladislav zdůraznil, že se Korčok zajímal spíš o mladé lidi. „Což je také třeba, ale o nás starší se stará spíš levice. Proto jsem volil Pellegriniho. Dal nám třináctý důchod, minulá vláda nám nedala nic,“ vysvětlil.

Alžběta z Bratislavy (50) v prvním kole volila Štefana Harabina, který jí byl sice nesympatický, „ale má přehled, je to právník“. „Teď jsem neměla jinou možnost a volila jsem Pellegriniho. On je v politice už několik let a je to velmi slušný člověk. Původně jsem chtěla ve druhém kole volit Korčoka, ale když jsem viděla rozhovory s ním, nepřesvědčil mě,“ vysvětlila, proč nakonec dala hlas Pellegrinimu.

„Korčok mi byl sympatický, i třeba v tom, že má ženu. Vadilo mi ale, že se snažil pošpinit ostatní. Nikdo není v politice bez viny. Včera v noci jsem se dívala na jeho projev a napřed mě i napadlo, že jsem ho možná mohla volit. Pak ale začal vyhrožovat, a to se mi nelíbilo,“ uvedla Alžběta pro iDNES.cz.

Pětapadesátník Jaro řekl, že „Korčok udělal, co mohl, ale k Pellegrinimu se přidali voliči neúspěšných kandidátů. S výsledkem spokojený není, ale doufá, že to nebude tak hrozné, jak se vykreslovalo.

Jsme zklamaní a smutní, chtěli jsme Korčoka

„Pro mě to je zklamání, protože nezvítězil můj kandidát. Myslím si, že Pellegrini bude jen oportunista přitakávající současnému premiérovi. Nic od něj neočekávám. On nikdy neměl názor a nebyl morálně ukotvený. Naštěstí prezident nemá žádné významné kompetence, ale pro tu slušnější část společnosti je to zklamání,“ řekla iDNES.cz Silvia Zeleňáková z Prievidze, která Bratislavu navštívila se svou dcerou.

„Musíme to vydržet. Vy jste přežili dvě volební období s Milošem Zemanem. Moc dobře si pamatuji ten rok, kdy u vás kandidoval Jiří Drahoš proti Zemanovi a na to, jaký rozdíl byl v lidech, kteří s kandidáty čekali na výsledky ve volebních štábech. Profesor kolem sebe měl kopu mladých, progresivních lidí a okolo Zemana stáli dědci. Ale podle mě se to v politice prostě střídá. Počkám do roku 2027 a třeba se to změní. Hlavně doufám, že máme dostatečně dobře nastavené procesy na to, aby si politici nemohli dělat úplně, co chtějí,“ dodala.

Ladislav Táborský z Bratislavy označil Pellegriniho vítězství za katastrofu. „Kdo by chtěl být ruskou gubernií? Nikdo. Zvolili jsme si proputinovského... nechci používat vulgarismy. Cítím strašnou frustraci. Kdybych měl o 30 let míň, dávno odejdu. Možná k vám do Česka. Pellegrini s Ficem celé roky kradl a teď mu půjde na ruku. V normální demokracii by celá tato mafiánská banda skončila v base,“ poukázal zklamaný Korčokův volič na postoj nově zvoleného prezidenta k Rusku.

„Je to čistá hanba. To ani není publikovatelné, co si o výsledcích voleb myslím. Korčokovi jsem důvěřovala víc,“ postěžovala si asi 30letá Linda, která žije v Bratislavě.

Anna (43) už v hlavním slovenském městě nebydlí, přijela tam na víkend z Česka, kde žije, a protože je z výsledku smutná, těší se, až se zase vrátí zpět.

„Bylo by lepší, kdyby na Slovensku byla jiná politická reprezentace. Pan Korčok se víc hodí do současnosti. Bojím se, jaké má pan Pellegrini záměry, ale dál bych to nerozváděla. Radši od něj nic neočekávám. Věřím, že by aspoň mohl být k sobě a ke všem ostatním upřímný,“ okomentovala volby pro iDNES.cz.

„Už jsem viděla, jak se Ivan Korčok se svou paní vítá s Petrem Pavlem“

Asi 50letá zdravotní sestra ve stomatologické ordinaci Vlasta je taky smutná a uvažuje o stěhování do Brna kvůli budoucnosti svého syna. „Už jsem viděla, jak se Ivan Korčok se svou paní vítá s Petrem Pavlem a jeho paní a jak je to krasně vyrovnané. Viděla jsem příspěvek z Česka, že se nespokojení Češi mají odstěhovat na Slovensko a nespokojení Slováci do Česka. To mě aspoň pobavilo,“ glosovala.

„Máme rodinu v Brně, takže uvažujeme, že tu prodáme byt a půjdeme pryč. O mě ani tak nejde, ale jakou budoucnost tu bude mít můj syn? Vezměte si to –⁠⁠⁠⁠⁠ Peter Pellegrini, Petr Pavel. Oba PP, a tak odlišní,“ poukázala na shodné iniciály obou prezidentů.

„Ale možná se ještě něco stane a z pana Korčoka bude premiér, to bych si přála. Pellegriniho asi volili lidé, kteří z něj mají nějaké výhody. A ten náš východ, Maďaři.... A Harabin! Vždyť jemu ani není rozumět. Nechápu, proč ho předtím lidé volili,“ podivila se Vlasta.

Smutná z výsledku je i ekonomka Katarina, která zrovna mířila na běžeckou štafetu. „Byla jsem opatrná, ani v parlamentních volbách to nakonec nedopadlo, jak jsme čekali,“ poukázala na vítězství SMERU nad Progresivním Slovenskem ve volbách minulý rok v září.

„Jste dál, buďte rádi, že jste se od nás oddělili“

„Jsme smutní, zklamaní. Nečekali jsme to,“ řekla reportérce iDNES.cz obsluha kávovaru v Korčokově štábu. „Lidé si prý možná řekli, že už to má Korčok jasné,“ myslí si. Zazní i obavy z války. „Vy Češi jste dál, buďte rádi, že jste se od nás oddělili. Ale neodejdeme odsud, budeme bojovat.“

„Lidé se tak rozhodli, ale já spokojený nejsem. Podle mě se vyplní to, co se o budoucím prezidentovi říká. Ale odjezd ze země neplánuji. Ivan Korčok asi nepřesvědčil lidi mimo velká města,“ myslí si Viktor, třicetiletý manažer ve vzdělávací firmě.

Asi 35letý Ondrej, který pracuje v Bille, naopak o stěhování pryč ze Slovenska uvažuje. Myslí si, že Korčokovi paradoxně uškodila podpora opozice včetně akcí Igora Matoviče. Pellegriniho volili důchodci, protože jim přidal důchody, míní.

Důchodkyně Ľubica ale Pellegriniho nevolila. „Nejsem jako ti důchodci, o kterých se říká, že jsou z minulého století. Stydím se. Od revoluce jsem nevolila, až teď. Jsem zklamaná. Co jsme se rozdělili, jsme hloupý národ,“ řekla smutně.

Některé oslovené lidi ale prezidentské volby tak výrazně nezasáhly. „Jsem spokojená, byla jsem volit, ale zas tak mě to nezajímá,“ řekla Timea, která prodává v trafice.

Důchodce a bývalý chemik Maťa (70), který hraje ve stínu Obchodní ulice na harmoniku, volit nechodí. Podle něj není žádný politik důvěryhodný. „Politika se mě nedotýká. Pellegrini se mi sice nelíbí, ale nechci si tím kazit tento krasný den. A navíc se brzy stěhuji do Polska. Tam bylo vždycky líp. Můj syn zase žije v Česku a o návratu nechce ani slyšet,“ prohlásil Maťo.