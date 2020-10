Patřím mezi nejpracovitější, u daní radím i ostatním politikům, říká Goláň

Druhé kolo mívá nižší účast, jak chcete lidi přimět, aby přišli?

Především silnými tématy, jež řeším, ať už jsou to daně, změny přístupu finanční správy k poplatníkům nebo zachování stávající Baťovy nemocnice. Tohle téma navíc s krajskými volbami zdaleka nekončí. Také u přestavby areálu je nyní připravená jen jedna studie, ale byl bych rád, kdyby bylo na výběr z více variant.

U voličů vám boj proti nové nemocnici a praktikám hejtmana Čunka hodně pomohl, že?

Myslím, že kdyby nekandidoval pan Stodůlka, byl by rozdíl hlasů mezi mnou a druhým postupujícím mnohem výraznější. Lidé za mnou při kampani chodili a říkali, že je jim sympatické, že se v tom angažuji, ačkoliv jsem na kraj nekandidoval a neměl jsem tady žádný osobní zájem.

V čem je podle vás největší síla vašeho protikandidáta?

Je to lékař a lidé lékařům obecně věří. Pan Stodůlka už v životě něco vybudoval a navíc ze svých peněz. Ovšem v Senátu peníze nespravujeme, zabýváme se tam především kvalitou zákonů.

V čem byste naopak byl lepší senátor než on?

Mám výhodu v tom, že v Senátu jsem už dva a půl roku a patřím mezi nejpracovitější senátory. Máme tam už asi deset lékařů a pan Stodůlka by byl jen jedním z dalších, zatímco jediný odborník přes daně jsem tam já. Věnuji se tomu už 27 let a chodí se za mnou radit lidé z opozičních i koaličních stran.

Stodůlku podporují i politici ANO, můžete díky tomu posbírat hlasy proti Andreji Babišovi?

Ano, podpora pana Vondráčka a primátora Korce pro mého protikandidáta by mi mohla přinést další hlasy, protože se proti Andreji Babišovi dlouhodobě vymezuji. Ale především si myslím, že od pana Stodůlky by bylo férové přiznat, za koho opravdu kandiduje. Nezávislí jsou v koalici s Trikolórou a Soukromníky a dále jej podpořil i Václav Klaus mladší. A kampaň jim platí Ivo Valenta, který je sponzorem Trikolóry. Jenže kdyby to pan Stodůlka veřejně přiznal, tak ztratí hlasy voličů pana Michálka a Blahové, kteří o tom možná ani nevědí.

Vás zase podporují ODS a Piráti.

Ano a také to veřejně uvádím na svém volebním lístku. Sice jde o dvě vzájemně nesouměřitelné skupiny, ale na mojí podpoře se dohodly a není důvod to tajit, byť by se to někomu mohlo zdát zvláštní, protože ODS a Piráti se v řadě věcí nemusí shodnout.

Pokud byste mandát obhájil, čemu byste se chtěl věnovat?

Chci pokračovat ve své stávající práci v oblasti daní a ekonomiky. Chystají se nové zákony z pera paní Maláčové, u nichž se dá čekat řada připomínek. Rád bych také otevřel téma reformy školství.