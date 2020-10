Chci bojovat proti drahým lékům, politik má jít příkladem, říká Stodůlka

Co vás k tomu přimělo?

Dlouho jsem si myslel, že když člověk politikům popíše nějaký problém a jeho řešení, tak se budou snažit ho řešit. Ale nedělo se tak. Nikdy jsem nebyl ten, který pořád jen kritizuje, a rozhodl jsem se, že něco udělám sám.

Jaké téma byste chtěl řešit?

Dlouhodobě bojuji proti předražování léků. Například na léčbu sítnice prosadila farmaceutická lobby v ČR 50x dražší lék, který není o nic lepší než ten levnější. Strašně mě to nadzvedlo, ročně to stojí stovky milionů korun. Upozorňuji na to politiky již mnoho let, a pořád nic.

Co s tím ale senátor může dělat?

Navrhnu zákon, aby tyto takzvané off label léky mohly být v ČR legálně používány a propláceny z veřejného pojištění. Evropský soudní dvůr už takové rozhodnutí udělal. V Česku se dosud nesmějí užívat. Senátor může zákony navrhovat a prosazovat.

V čem je největší síla vašeho protikandidáta Tomáše Goláně?

Hlavně v tom, že už senátorem je a zná prostředí. Také je pracovitý, ale konkrétně navrhl jen dva zákony za dva roky. Senátor by měl více přicházet s tématy a návrhy zákonů.

A v čem byste byl lepší než on?

Téměř každý na Zlínsku zná někoho, koho jsme tady operovali. O člověku vypovídá, co dlouhodobě dělá, a ne co zrovna teď říká. Není to o líbivých heslech. Politik má jít svým životem příkladem. Když mluvím o ekologii, už tři roky jezdím elektroautem a do práce jezdím denně na kole téměř za každého počasí. Vytvořil jsem několik stovek pracovních míst, zrovna nyní ve Zlíně rozjíždíme hi-tech výrobu nitroočních čoček. A v Senátu budu pracovat stejně produktivně.

Podporují vás také politici ANO, patříte tedy mezi sympatizanty Andreje Babiše?

Tak to není. Důsledně dbám na to, že jsem nadstranický. Podporu mi vyjádřili i pan Mišák nebo paní Gajdůšková z ČSSD, Mirek Adámek ze STAN, ale i lidé mimo politiku. Mnozí politici mě podpořit nemohli, protože jejich strana už měla svoje kandidáty do Senátu. Teď ve druhém kole mě podpořila také Michaela Blahová za KDU-ČSL a vyzvala své voliče, aby mně dali svůj hlas.

Kandidujete za Nezávislé, které sponzoruje hazardní král Ivo Valenta. Přispěl vám i na kampaň?

Ne, platím si vše sám. Od pana Valenty jsem na ni nedostal ani korunu, letos jsem ho neviděl a nemám s ním nic společného. Když bylo ve Zlíně referendum o hazardu, vyslovil jsem jasné ne a i na klinice jsme posbírali řadu podpisů proti. Senátor má být podle mě nadstranický, aby se dokázal domluvit s lidmi napříč stranami a prosadil to, o co jde.