Hejtmanu Holišovi se rozpadla koalice v Rožnově, kvůli jeho dvojí funkci

Skončit se rozhodl místostarosta Jan Kučera a radní Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci), funkce složí ke 14. září, kdy se koná další jednání zastupitelstva.

Fungování města pod vedením Radima Holiše (ANO), který se stal loni na podzim hejtmanem Zlínského kraje se jim nelíbí. Holiš před krajskými volbami oznámil, že v čele Rožnova skončí, poté otočil a funkci si ponechal. Označil to za „kompromisní řešení, z něhož není nadšený“.

V únoru přivedl nového místostarostu Jiřího Melchera (ANO), jemuž předal část kompetencí, a na městě teď působí na úvazek 0,2. „I když se tohle nastavení jevilo od počátku jako krkolomné, byli jsme ochotni jej vyzkoušet,“ líčí Kučera.



„Bohužel se ukázalo, že řídit Zlínský kraj i radnici Rožnova pod Radhoštěm souběžně nelze. Trpí tím oba subjekty, zejména však město,“ dodal.

Podle Kučery nejvyšší vedení přepnulo do „udržovacího módu“, v němž chce dojet do komunálních voleb na podzim 2022. „Rozvoji našeho města to ale neprospívá. Starosta má pracovat na sto procent a na plný úvazek, což se nyní neděje,“ uvedl Kučera.



„Pana Holiše jsme na naši nespokojenost upozorňovali dlouhodobě, ale naše výtky bagatelizoval nebo neřešil. Proto jsme neměli jinou možnost než vystoupit z koalice,“ dodal.

Holiš kritiku odmítá. Hájí se, že pracuje po večerech i o víkendu a na městě fyzicky úřaduje každý pátek, chodí i na rady, zastupitelstva či jednání VaK. Řadu věcí také řeší telefonicky nebo online. „A co se týká gescí, v ANO máme na starosti investice a finance. Zbytek je na dvou silných místostarostech. I kolegové by měli provést sebereflexi,“ naznačil.

Příčinu rozpadu koalice vidí v politické rovině a osobních ambicích. „Jde o reakci na skutečnost, že jsme nepřistoupili na požadavek pana Kučery, aby získal pozici starosty,“ prohlásil Holiš.



„Zviditelnění na úkor pozice hejtmana právě od osob z Nezávislých Rožnováků-STAN, které byly mezi prvními, jež ode mě osobně žádaly pomoc na krajské úrovni, ukazuje skutečné zájmy a skutečnou morální úroveň. Je to pro mě zklamání,“ dodal.

Podle Kučery však nebyl hlavní problém v tom, že by pozici v čele města nedostal právě on. „Respektujeme, že vítěz voleb má na místo starosty nárok. I proto odcházíme do opozice a necháváme na ANO, aby si našlo podporu jinde,“ řekl.

Složení koalice chce Holiš řešit přes léto

Narůstající rozpory uvnitř koalice přiznala i další místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov). Také ona má řadu výtek. „Kolega Melcher se snaží, ale nemá zkušenosti z vedení města. A nabrat je za pár měsíců nejde,“ uvedla.



„Vedení Rožnova potřebuje plnou pozornost, bez toho není ani pro nás pozice v radě udržitelná. Máme před sebou řadu potřebných projektů, ty ale potřebují lidské síly,“ konstatovala Kosová s tím, že ideálním řešením by byl nástup nového starosty.

Potíž je v tom, že v rámci ANO se zatím nenašel nikdo jiný, kdo by mohl pozici starosty převzít. „Složení koalice budeme řešit přes léto, variant je víc,“ řekl Holiš.

Teoreticky je možný i návrat Nezávislých Rožnováků, bylo by to ale za jiných podmínek než momentálně. Současný starosta si ponechal svoje místo i kvůli zmíněným velkým projektům jako stavba kulturního centra, rekonstrukce knihovny a vodovod na Horní Paseky. „Pracovali jsme na nich řadu let a chci je dotáhnout do konce,“ vysvětlil Holiš.

Jeho kumulaci funkcí dlouhodobě kritizuje rožnovská opozice. Na únorovém jednání vystoupila se společným memorandem, v němž tento postup ANO odsoudila.



„Současný krok pana Kučery jen potvrdil, že jsme měli pravdu. Zároveň z něj ale nesnímá zodpovědnost za kolektivní rozhodnutí koalice v posledních sedmi letech,“ upozornila zastupitelka Markéta Blinková (ODS), která byla starostkou před Holišem.

„Sama dobře vím, že tato práce se musí dělat sedm dnů v týdnu. Starosta musí město reprezentovat a být obyvatelům k dispozici denně,“ dodala.