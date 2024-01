Lékaři ve Zlínském kraji slouží. Nemocnice řeší, jak mohou fungovat dál

Zatímco v dalších třech krajských nemocnicích už většinou lékaři protesty odvolali, v Uherském Hradišti ještě před koncem roku ponechávalo svou výpověď z přesčasů přes osmdesát ze zhruba stovky sloužících. Místní okresní sdružení České lékařské komory to označilo za „velmi vyhrocenou atmosféru“.

V této chvíli je protest ukončený a také uherskohradištští lékaři své výpovědi stáhli. Stále ale není uzavřená kolektivní smlouva, která přesčasovou práci upravuje. Nemocnice ani lékaři nechtějí situaci až do uzavření dohody komentovat. Podle informací MF DNES se spor vede o dodržování zákona. Na péči o pacienty se ale téměř nic nemění.

Veškerá oddělení fungují v běžném režimu a v plném provozu už je také infekční oddělení. Tam byla v prosinci k dispozici jen polovina lůžek. „Aktuálně se podařilo obsadit i služby na pohotovosti pro dospělé v pracovních dnech, která v prosinci nefungovala. V tuto chvíli je zajištěná zhruba na následující dva týdny. O víkendech je pohotovost v provozu,“ upřesnila mluvčí nemocnice Lucie Sedláčková.

V Baťově nemocnici ve Zlíně zůstává posledních devět lékařů z oddělení traumatologie, kteří výpovědi z přesčasů nevzali zpět. Jednání s nimi budou pokračovat i v příštím týdnu. Místo tří traumatologických ambulancí proto fungují jen dvě a pacienti tam déle čekají. Stejně tak se posunují menší plánované traumatologické operace. „Například vytahování šroubů po operaci kostí,“ upřesnila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

V Kroměříži nestáhl výpověď jeden lékař, nicméně všechna oddělení, ambulance i pohotovosti fungují ve standardním režimu.

Vsetínská nemocnice má stále uzavřené dětské lůžkové oddělení kvůli nemocnému personálu a malí pacienti tak musejí do Zlína. „Předpokládáme, že toto omezení potrvá do poloviny ledna,“ upozornila mluvčí Lenka Plačková.

Ve Zlíně trvale omezí ambulance

Otázkou ovšem je, jak se nemocnice s novou situací vyrovnají v dalších měsících. Je totiž jasné, že při dodržení zákonného limitu 416 přesčasových hodin za rok už lékaři nebudou na odděleních v takovém počtu hodin jako dosud. Většinou totiž odsloužili dvojnásobek i více.

Aby tedy rozsah péče, na kterou byli pacienti zvyklí, zůstal stejný a nepřetržitý, musejí nemocnice buď přijmout desítky lékařů, omezit část péče nebo přeorganizovat pracovní dobu. Pravděpodobná bude kombinace všeho.

Třeba ředitel Baťovy nemocnice Jan Hrdý už v prosinci na rovinu sdělil, že bude muset snížit objem ambulantní péče. A to trvale. „Po mnoha diskuzích s protestujícími lékaři se rozhodlo, že po službě bude moci většina z nich jít následující den domů. Pro provoz to znamená trvalé omezení objemu ambulantní péče a tudíž prodloužení objednacích a čekacích lhůt v ambulancích,“ potvrdila mluvčí.

Během ledna se také ukáže, do jaké míry a kde přesně budou omezení potřebná, a jak se dotknou pacientů. Do podobné situace se dříve či později dostanou i jinde. Je totiž pravděpodobné, že lékaři svůj zákonný přesčasový limit vyčerpají zhruba v polovině roku. Co se bude dít pak?

„Během prvního čtvrtletí už budeme připravovat změny na odděleních. Nechceme nikde omezovat péči, takže musíme najít kompromis mezi požadavky lékařů a potřebami nemocnice,“ naznačila ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová. „Řešení není jednoduché a nebude mít jednotnou šablonu. Bude nutná třeba větší spolupráce oborů, budeme hledat činnosti, které nebude muset dělat lékař, budeme se snažit navyšovat počty lékařů a hledat možnosti rozložení pracovní doby,“ popsala.

Možností také je, že nemocnice začnou nařizovat přesčasovou práci i lékařům, kteří dosud nesloužili. Takto je ale možné odpracovat jen 150 hodin za rok.