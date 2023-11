Kvůli protestům odloží nemocnice některé operace, akutní péče zůstane

Protest lékařů kvůli nelegální přesčasové práci a finančnímu ohodnocení se zřejmě přiblížil do poslední fáze. Pokud se v následujících dnech nic zásadního nezmění, nebude řada z nich sloužit přesčas. To se projeví na provozu nemocnic a pocítí to také pacienti.

„Situace je vážná. Protest se v poměrně masivní míře nevyhne ani Zlínskému kraji. Akutní péče bude na všech místech fungovat. Ale budou odkládané některé plánované operace a prodlouží se čekací lhůty na ambulancích,“ upozornila Sehnalová.

K protestu, který vyvolala Sekce mladých lékařů České lékařské komory, se připojily desítky lékařů. Výpověď z přesčasové práce od prosince podalo ve Zlíně 202, v Uherském Hradišti 96 a v Kroměříži a Vsetíně shodně 24 lékařů.

To v praxi znamená, že počet těch, kteří slouží přesčasy, se sníží o patnáct, někde až o sedmdesát pět procent. Logicky to pak bude mít dopad na fungování nemocnic. Akutní péči v nepřetržitém provozu zajistí všude v plné míře jako dosud. Nebude ale dostatek lékařů na pokrytí všech plánovaných operací, na služby v odborných ambulancích nebo na pohotovosti.

„Základní pracovní dobu lékařů použijeme k vykrytí nepřetržitého provozu, což ale bude znamenat, že v běžné pracovní době od 7 do 15:30 bude v nemocnici méně lékařů než doposud. Důsledek je jasný. Nebudeme schopni obsadit tolik ambulancí, zejména těch neakutních odborných. A také nebudeme schopni obsadit tolik operačních sálů pro plánované operace,“ shrnul ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně Jan Hrdý.

Operace rušit nechceme, zní z nemocnic

Žádná z nemocnic v kraji ale dosud ještě žádné konkrétní operace neodsunula. Případné změny by mohly být jasné v příštím týdnu.

„Na tuto situaci jsme se snažili připravit, takže část chirurgických pacientů, kteří měli přijít až v prosinci, jsme odoperovali už dříve. Ty zbývající informujeme, aby byli v pohotovosti, ale že se může stát, že jejich výkon bude přesunutý na leden nebo na později,“ potvrdila ředitelka Kroměřížské nemocnice Lenka Mergenthalová.

„Máme dotazy, lidé se ptají. Ale situace je dynamická a stále se vyvíjí, takže zatím chceme dělat maximum pro to, abychom operace nerušili. Pacienti budou případně informováni v nejbližších dnech,“ doplnil ředitel Vsetínské nemocnice Martin Pavlica.

Tam už například vědí, že omezení operací se v druhé polovině prosince nejvíce dotkne ortopedie a gynekologie, a také nebude zajištěná lékařská pohotovostní služba čtyři dny v týdnu. Kroměříž avizuje, že pravděpodobně bude muset od druhého prosincového týdne omezit operace na chirurgii a také se prodlouží čekací doby v chirurgické ambulanci.

Spolupráce s praktickými lékaři není ideální

Baťova nemocnice zajistí plný provoz ve vysoce specializovaných centrech, která slouží pro pacienty z celého kraje, hlavně tedy v traumatologickém, kardiologickém, iktovém a perinatologickém centru. Při operacích budou mít přednost ty onkologické. Odsouvání plánovaných operací se může dotknout kteréhokoliv oddělení.

V Uherském Hradišti budou také muset některé plánované výkony odložit, omezené budou i odborné ambulance, ale největší problém bude zřejmě pohotovost.

Pro dětské pacienty bude fungovat jako dosud, ale pro dospělé má nemocnice zajištěné lékaře v prvních dvou prosincových týdnech pouze o víkendech, ve všední dny ne.

„Důvod je, že tyto služby by měli zajišťovat praktičtí lékaři. Spolupráce s nimi ale není taková, jak bychom si představovali, a my ji zajišťujeme vlastními lékaři zhruba z devadesáti procent. V nastalé situaci ale potřebujeme pokrýt především provozy, které jako nemocnice musíme,“ vysvětlil ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Pacienti budou muset změnit návyky

Hrdý také upozornil, že někteří pacienti, kteří přicházejí na urgentní příjem s méně závažnými problémy, se kterými by se měli obracet na ordinaci specialisty nebo praktického lékaře, budou muset počítat s výrazným prodloužením čekací doby. A to pravděpodobně nejen v prosinci.

„Zřejmě je to stav, na který si pacienti budou muset zvyknout trvale. Jednáme s odbory a lékaři a budeme měnit pracovní režim v naší nemocnici, tak aby lékaři nebyli tolik přetížení. To znamená, že budeme především zajišťovat péči, pro kterou jsme byli jako nemocnice zřízeni, což je neodkladná péče na lůžku. A tudíž budeme omezovat ty části péče, které nemocnice poskytovat nemusí a lze je čerpat v terénu,“ prohlásil Hrdý.

Na obyvatele v tomto směru apeluje i hejtman. „Poprosil bych, aby situaci vnímali a své návyky, jak byli zvyklí chodit do nemocnic, změnili. Tato situace to bude vyžadovat. A v polovině prosince uvidíme, jak péče bude vypadat dál,“ dodal Holiš.