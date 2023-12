Kvůli nemocným doktorům na Valašsku zavírají pediatrie, pacienti musí jinam

„Z důvodu nárůstu nemocnosti zdravotníků jsme donuceni omezit poskytování lůžkové zdravotní péče na dětském oddělení,“ uvedla na svých webových stránkách Vsetínská nemocnice.

Lůžková oddělení stanice kojenců a větších dětí nebudou v provozu od pátku, aktuálně už zařízení nepřijímá nové pacienty.

„Toto opatření platí do odvolání. Provoz novorozenecké stanice a porodnice bude plně zajištěn,“ stojí na stránkách nemocnice.

Valašskomeziříčíská nemocnice Agel nebude přijímat děti k hospitalizaci v období od 20. prosince do 2. ledna příštího roku. „Máme mezi personálem vysokou nemocnost, takže je to pouze přechodné období,“ informovala mluvčí skupiny Agel Gabriela Lefenda.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje proto bude muset malé pacienty ze Vsetínska převážet do vzdálenějších nemocnic mimo region.

„Při směrování pacientů do nemocnic musíme reagovat na aktuální stav, a proto prosíme rodiče dětí, aby brali situaci s pochopením. Pro nás je vždy na prvním místě zdraví pacienta,“ zmínil náměstek léčebné péče ZZS Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče v terénu následuje převoz nemocného do nejbližšího zdravotnického zařízení, které mu poskytne další vyšetření a léčbu. Z tohoto systému v případě dětských pacientů nyní vypadly obě nemocnice na Vsetínsku,“ potvrdil Pfeiffer.

Záchranáři žádají rodiče o porozumění

Dětští pacienti, kteří by za běžných okolností skončili ve Vsetíně tak nově poputují do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. O ty, které by normálně záchranáři z terénu vozili do Valašského Meziříčí, se postarají nemocnice v Novém Jičíně nebo Hranicích.

„V souvislosti s tímto je nutné říct, že novorozeneckých oddělení se toto netýká a jejich provoz je v obou zmiňovaných nemocnicích bez omezení. Naše posádky tak budou rodičky z terénu dál převážet do spádových nemocnic na Vsetínsku,“ doplnil Pfeifer.

Obě nemocnice záchranáře ubezpečily o tom, že pohotovostní služby budou dále fungovat v ordinačních hodinách, na které jsou pacienti zvyklí. Pohotovost pro děti ve Vsetíně v přízemí polikliniky bude mít otevřeno ve všední dny od 17 do 22 hodiny, v sobotu, v neděli a o svátcích pak od 8 do 22 hodin. Pohotovost ve Valašském Meziříčí funguje o víkendech a svátcích od 8 do 19 hodin. Mimo tuto dobu ošetří akutní stavy dětských pacientů sloužící pediatr.

„Věříme, že toto období zvládneme. Stejně tak doufáme, že se situace v nemocnicích co nejdříve stabilizuje. Naši záchranáři budou rodiče informovat, do jaké nemocnice jejich děti převáží. Děkujeme zejména rodičům za porozumění,“ doplnil ředitel ZZS Zlínského kraje Josef Valenta.