Lékaři zlínské nemocnice couvli. Většina z nich výpovědi z přesčasů stáhla

Vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně mělo původně na stole dvě třetiny výpovědí z dohod o zajištění péče mimo pracovní dobu. Po sérii jednání ale s představiteli nespokojených zdravotníků uzavřelo kompromisní dohodu. Ta lékařům například garantuje volno po odsloužených službách.

Díky dohodě budou od 1. prosince prakticky všechna oddělení nemocnice fungovat ve standardním režimu, uvedla Česká televize. „Omezíme ale částečně plánovanou operativu, předpokládáme zhruba o deset až 15 procent,“ řekl Hrdý. Omezení provozu bude také v traumatologických a anesteziologických ambulancích.

Podle České lékařské komory (ČLK) odmítají od prosince sloužit přesčasy tisíce lékařů. Komora proto čeká omezení plánované péče a zřejmě i delší čekací doby na akutní ošetření.

Ministerstvo zdravotnictví protestujícím podle náměstka ministra Václava Pláteníka (KDU-ČSL) navrhovalo na růst odměňování vyčlenit až 8,5 miliardy korun z úhradové vyhlášky, s čímž jednající nesouhlasili.

Podle předsedy ČLK Milana Kubka jsou sliby ministerstva na zvýšení platů nepodložené a ignorují lékaře a zdravotní sestry v regionálních nemocnicích, kterých je většina.

V případě dalších požadavků lékařů nastal podle zástupců ministerstva posun. Ve čtvrtek by Sněmovna měla začít projednávat novelu zákoníku práce, která vrátí na původních 416 hodin maximální počet hodin přesčasové práce za rok. Senátoři by ji pak měli projednat 20. prosince a Válek doufá v to, že se tak stihne platnost od roku 2024.