Beze změn hrozí zdravotnictví kolaps, varuje lídr protestů lékařů Jan Přáda

Nemocnic je v Česku téměř 200. Kdybyste mohl, část zrušíte?

Rušit celé nemocnice by byla pro každého politická sebevražda. Navíc populace stárne a lidé potřebují péči. Ale jsou i jiné možnosti, jak zajistit, aby v nich lékaři nechyběli. Například restrukturalizace.

Jak by měla vypadat?

Ne všechny nemocnice musí nabízet akutní péči a ne všechny akutní musí nabízet vše včetně pohotovostí. Zvlášť v regionech, kde je nemocnic hodně, by pomohla analýza dostupnosti a potřebnosti péče. Ukázala by, které nemocnice a jak lze změnit. Některé by poskytovaly jen následnou péči, některé by se specializovaly jen na určité obory.