Ministerstvo zdravotnictví bude znovu jednat s odbory a nespokojenými lékaři

Při posledním jednání ministerstvo nabídlo lékařům ve státních nemocnicích zvýšení platů od ledna 2024 a chtělo i garantovat minimální výši platu místo zvýšení platových tabulek, které protestující lékaři žádali. Jejich zástupci a odbory návrhy ale odmítli, protože se podle nich týkaly jen části lékařů.

Protestující lékaři žádají vedle zvýšení základní mzdy také úpravy zákoníku práce. Na podporu svých požadavků vypovídají od prosince přesčasovou práci.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková po předchozí schůzce uvedla, že ministerstvo svou představu nevyčíslilo a odbory navrhly sjednotit odměňování ve všech nemocnicích bez ohledu na to, jakého mají zřizovatele, zda stát, kraje, obce nebo soukromé firmy.

Podle vrchního ředitele ministerské sekce legislativy a práva Radka Policara by ale návrh, který předložilo ministerstvo, garantoval pro zdravotníky takzvanou nepodkročitelnou výši platu, což by znamenalo, že by všichni měli důstojný plat.

„To je podle nás lepší návrh než navyšování takzvaných platových tarifů podle nařízení vlády, které by znamenalo, že se přidá všem úplně stejná částka,“ uvedl minulý týden Policar. Podle něj by nabídka znamenala navýšení platů těch, kteří je teď mají bez přesčasů nižší.

Podle Policara by se v pondělí měli se zástupci ministerstva setkat také koordinátoři vzdělávání z ministerstvem přímo řízených nemocnic, kteří mají v budoucnu zabránit či řešit porušování právních předpisů v oblasti. Uvedl, že je potřeba i lépe nastavit v nemocnicích organizaci práce tak, aby se minimalizovala potřeba přesčasů.

Podle Sekce mladých lékařů České lékařské komory podalo výpověď přesčasové práce od prosince 6 000 lékařů z 13 000, kteří v nemocnicích slouží odpolední a noční služby. Celkově je v nemocnicích asi 22 000 lékařů.

Dopady na provoz nemocnic budou různé, někde výpověď ohlásilo i přes 30 procent lékařů, jinde jsou to jednotky. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), nemocnice i protestující lékaři už dříve ujistili, že akutní péče ohrožená nebude. Může být ale omezena plánovaná péče, které je ale v prosinci každoročně méně.