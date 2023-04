Zlín chystá nová záchytná parkoviště na okraji města i parkovací dům

V prostoru pod sportovní halou má navíc v budoucnu vyrůst parkovací dům. Tato opatření by měla vést k tomu, že v centru krajského města nebude tolik aut. Na odstavných parkovištích P + R (zaparkuj a jeď) mají motoristé nechat svůj vůz a pokračovat dál veřejnou dopravou nebo na kole.

Kolem Zlína by tak mohlo být až tisíc parkovacích stání, což však bude ještě několik let trvat. Nejblíže uskutečnění je záměr v Malenovicích na pozemcích, které dosud vlastní Zlínský kraj. Nacházejí se na konci zastavěné části. V první etapě půjde o nadzemní parkoviště, na kterém bude zhruba 80 stání.

„Budou tam i stromy a další zeleň, aby to vypadalo hezky. Chystáme se na projektovou dokumentaci pro stavební povolení,“ řekl náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek. V druhé etapě by mělo hned vedle vzniknout další velké parkoviště.

S tím město počítá i poblíž Vršavy na příjezdu do Zlína. Záměr chce opět rozdělit na etapy, přičemž v každé by šlo asi o 100 míst. U parkoviště by vznikla i zastávka a je zde už cyklostezka.

Pod sportovní halou má vyrůst velký parkovací dům, v tomto případě je však termín výstavby více nejistý. Naopak parkoviště v Přílukách má být hotové v květnu, vejde se na něj 130 aut a je součástí nového dopravního napojení průmyslové zóny. Poblíž je zastávka MHD i vlaku, nechybí cyklostezka.

Podle města je možné uvažovat i o tom, že by se parkoviště pod Velkým kinem dočasně změnilo na plochu pro dlouhé stání, čehož by se dalo dosáhnout změnou ceníku.

„Ale myslím si, že nemáme zajišťovat parkování pro lidi, kteří do města dojíždějí. Přednost mají mít ti, kdo tady bydlí,“ zmínil Čížek.

Současně s výstavbou parkovišť bude radnice zavádět modré zóny, kde bude stání placeno a přednost budou mít rezidenti. Krátkodobé stání bude nastaveno tak, aby se řidičům vyplatilo nechat auto na okraji města a pokračovat do centra trolejbusem.

Město už loni upravilo parkování v centru, když na velkých plochách zrušilo buňky s obsluhou, kterou nahradilo automaty se závorami. Na příjezdech do Zlína jsou elektronické cedule ukazující aktuální počet volných míst na největších městských parkovištích. Loni na podzim se také zdražovalo stání na vybraných místech v centru.