Modernizace trati do Zlína se přiblížila, může začít výkup pozemků

Projektu za 12 miliard korun, který výrazně zlepší spojení po železnici Zlína s okolními městy, přitom hrozilo další velké zdržení. Proti územnímu rozhodnutí, které stavební úřad vydal před koncem loňského roku, se odvolal jeden obyvatel Otrokovic, jenž měl k záměru dílčí výhrady.

Zástupci Správy železnic (SŽ) se s ním však dohodli, takže vzal odvolání zpět a rozhodnutí nabylo tento týden právní moci.

„Je to dílčí milník v tomto projektu a pro nás i hodně povzbuzující věc,“ řekl Martin Hryzbil, který má na SŽ tento projekt na starosti.

Pokud by k dohodě nedošlo, územní rozhodnutí by prověřoval krajský úřad, který by ho mohl v případě zjištění nedostatků zrušit. To by znamenalo zdržení minimálně několik měsíců.

Díky stažení odvolání může příprava projektu pokračovat dalšími důležitými kroky. „Budeme mít teď možnost čerpat peníze na výkupy potřebných pozemků,“ nastínil Hryzbil.

Stát se bude chtít se všemi majiteli dohodnut. Pokud se to nepodaří, bude moci přistoupit k vyvlastnění, neboť jde o stavbu ve veřejném zájmu.

Projekt počítá s modernizací železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic: první část z Otrokovic do Zlína se bude zdvoukolejňovat i elektrifikovat, druhá pouze elektrifikovat. V celé trase je 649 vlastníků pozemků a 75 procent z nich s výkupy už souhlasilo. S dalšími zástupci SŽ jednají.

Vlaky budou jezdit každých 15 minut

Správa železnic před časem rozdělila projekt ve fázi územního řízení na dvě výše zmíněné části. První už má nově pravomocné rozhodnutí, o druhé však ještě nebylo ani zažádáno, protože přípravu brzdil spor o zrušení nebezpečného železničního přejezdu v Přílukách. Už se ho však podařilo zrušit, takže SŽ bude moci požádat o územní rozhodnutí, což by se mělo stát do poloviny letošního roku.

Žádost o stavební povolení se má týkat opět celé trasy. Podle harmonogramu by mohla být podána na začátku roku 2023. Během téhož roku by mělo být vydáno stavební povolení. Rok nato by se začalo naplno stavět, pokud nenastanou další komplikace.

Po dokončení modernizace by vlaky mezi Zlínem a Otrokovicemi jezdily každých patnáct minut, mezi Zlínem a Vizovicemi každou půlhodinu. Jejich maximální rychlost by se zvýšila na 100 kilometrů za hodinu.

Součástí modernizace trati bude výstavba dopravního terminálu ve Zlíně, v jehož rámci vyroste nová nádražní budova a změní se sousední autobusové nádraží.

„Projekt budoucí výpravní budovy je hotový,“ řekl Miroslav Slaný, mluvčí investorské společnosti Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka. Budova bude mít sedm pater, spodní dvě budou určená především veřejnosti a budou tam čekárny a prodejny, ve čtyřech středních bude parkoviště, v horním patře kanceláře.