Sporný přejezd je zrušený, bránil elektrifikaci tratě Zlín - Vizovice

Problém byl v tom, že se státu několik let nedařilo přejezd papírově zrušit, kvůli čemuž příprava projektu za 12 miliard korun částečně stála. Zlínský stavební úřad přejezd zrušil dvakrát, pokaždé však přišlo odvolání a krajský úřad původní rozhodnutí zrušil. Vyšlo to až nyní.

„Budeme moci zažádat o územní rozhodnutí, stane se tak asi do půl roku,“ nastínil Martin Hryzbil, který má na Správě železnic (SŽ) projekt modernizace tratě na starost. „Musíme ještě aktualizovat vyjádření dotčených orgánů,“ doplnil.

Proti zrušení přejezdu se odvolával podnikatel František Buchta, který v tamním areálu vlastní pozemky a provozuje firmu. Tentokrát však nebyl obeslán jako účastník řízení, neboť stát použil nový zákon, který mu to v případech nebezpečných přejezdů umožňuje. Informovat musí majitele přejezdu a obec, nikoliv sousedy.

„Zákon vymezuje okruh účastníků řízení. Postupovali jsme podle zákona,“ řekl vedoucí zlínského stavebního úřadu Petr Skácel.

Musí být také zajištěn jiný příjezd k pozemkům. I to je splněno. Podnikatel Buchta o zrušení přejezdu nevěděl. „Nikdo mně to nesdělil a žádné rozhodnutí nemám,“ podivil se.

Buchta v Přílukách vlastní firmu a přes 20 tisíc metrů čtverečních pozemků. SŽ navrhla, že nový příjezd do areálu povede po stávající Broučkově ulici, na níž se udělá záliv pro kamiony a vybuduje se z ní nový vjezd do areálu.

Buchta říká, že není proti zrušení přejezdu, ale chce od města náhradu za své pozemky a budovu, které by musely novému napojení areálu ustoupit. Dohoda s městem ještě uzavřená není. „Jsme připraveni jednat,“ nastínil zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

Vzhledem k tomu, že přejezd v Přílukách brzdil celý projekt, SŽ ho zhruba před rokem rozdělila na dvě části. Zatímco úsek ze Zlína do Vizovic stál, první část z Otrokovic do Zlína pokračovala.

A před koncem loňského roku na ni bylo vydáno územní rozhodnutí. Přišlo proti němu však odvolání, kterým by se měl zabývat krajský úřad. Opakuje se tak problém, jaký byl se zrušením přejezdu.

„Každým odvoláním se povolovací proces protahuje, přinejmenším o to, že krajský úřad bude posuzovat, jestli jsme postupovali správně,“ naznačil Skácel. „Je možné, že Správa železnic bude ještě s dotyčným komunikovat a snažit se mu vysvětlit nesrovnalosti, kvůli kterým se odvolal. Ale to už nemá v rukou úřad,“ doplnil.

Hryzbil potvrdil, že se s autorem odvolání bude chtít dohodnout. Pokud by odvolání vzal zpět, územní rozhodnutí by nabylo právní moci a SŽ by mohla začít vykupovat pozemky. Musela by pak ale počkat, až bude pravomocné územní rozhodnutí i na úsek ze Zlína do Vizovic. Žádost o stavební povolení by se týkala celé trasy, alespoň tak je to zatím naplánované.

Podle aktuálního harmonogramu by mohla být podána na začátku roku 2023. Během téhož roku by mělo být povolení vydáno a v právní moci, pokud se někdo neodvolá. V lednu 2024 by se začalo stavět.

Měnit se bude i zlínské nádraží

„Když bude mrznout, udělají se v lednu jenom přípravné práce. Výstavba samotná by začala v březnu, dubnu,“ nastínil Hryzbil.

Projekt by se rozběhl v Otrokovicích, kde se bude budovat tunel pod kvítkovickou křižovatkou. Hryzbil zdůraznil, že časový výhled je zatím pouze předpokladem, který platí dnes. Příprava projektu se protahuje průběžně, takže se nedají vyloučit další komplikace. Podle původních plánů už se mělo stavět.

K tomu, aby se práce rozběhly, ale bude muset stát získat všechny pozemky. A ty zatím nemá. Jednal se 649 vlastníky a 75 procent z nich souhlasilo. S dalšími zástupci SŽ ještě jednají. Proti je 24 majitelů: ve Zlíně jich je v různých částech dohromady 10, v Otrokovicích 6, v Zádveřicích a Želechovicích 4. Pokud se s nimi stát nedohodne, přijde na řadu vyvlastňování, protože jde o stavbu ve veřejném zájmu.

Po dokončení modernizace by vlaky mezi Zlínem a Otrokovicemi jezdily každých patnáct minut, mezi Zlínem a Vizovicemi každou půlhodinu. Maximální rychlost by se zvýšila na 100 km/h. Mezi Otrokovicemi a Zlínem přibudou nové koleje a celá trať až do Vizovic se bude elektrifikovat.

S modernizací tratě souvisí také výstavba dopravního terminálu ve Zlíně, obě akce se musí uskutečnit současně. V rámci terminálu vyroste nová nádražní budova a změní se i sousední autobusové nádraží.