Modernizaci tratě do Zlína rozdělí, díky tomu mohou začít za dva roky

Na zlínském stavebním úřadě už požádala v rámci územního řízení o zúžení záměru. To znamená, že zvlášť si bude vyřizovat územní rozhodnutí na část z Otrokovic do Zlína a pak na část ze Zlína do Vizovic, jejíž součástí je zmíněný problematický přejezd.

„Trasu jsme se rozhodli rozdělit, protože se nedaří zrušit přejezd v Přílukách a část z Otrokovic do Zlína považujeme za složitější, pokud jde o pozemky a území pro stavbu. Tak bychom se trochu pohnuli dopředu,“ uvedl Martin Hryzbil, jenž má tento projekt za Správu železnic (SŽ) na starost.

„Trať do Zlína se mění na dvojkolejnou, za Zlínem zůstává jednokolejná, tudíž není na získávání pozemků tak náročná,“ doplnil.

Vzhledem k tomu, že se bude trať z Otrokovic do krajského města nejen elektrifikovat, ale i rozšiřovat, bude potřebovat více pozemků. Zástupci SŽ se zatím v celé trase dohodli se 74 procenty vlastníků, s ostatními jednají. Jsou mezi nimi i takoví, kteří nechtějí prodat. Když ale bude mít stát územní rozhodnutí, bude moci i vyvlastňovat.

Záměr, díky němuž se výrazně zlepší železniční napojení krajského města, bude rozdělený jen v rámci územního řízení.

„Všechny podklady, které jsme měli doložit, jsme na stavební úřad už doložili, takže nebrání nic tomu, aby se rozběhlo územní řízení na první část,“ podotkl Hryzbil.

„Stavba ale pořád běží jako celek, tak jak je to v plánu investiční výstavby. Stavební povolení bude na celou trať,“ poznamenal.

Se zahájením prací stát počítá navzdory všem zdržením v roce 2023. Začnou v Otrokovicích, kde se bude budovat tunel pod kvítkovickou křižovatkou. Podle původních plánů už se mělo stavět, ale přípravy se protahují. V poslední době hlavně kvůli zrušení nebezpečného přejezdu v Přílukách. Stavební úřad ho zrušil, ale krajský úřad potom jeho rozhodnutí také zrušil.

Odvolal se podnikatel František Buchta, který by po zrušení přejezdu přišel o příjezd na své pozemky v přilehlém průmyslovém areálu. Proto stát postaví novou silnici, která zčásti povede po Buchtových pozemcích, za něž podnikatel požaduje kompenzaci. S městem jedná o výměně pozemků.

Nádraží nahradí nový dopravní terminál

Po dokončení modernizace by vlaky mezi Zlínem a Otrokovicemi jezdily každých patnáct minut, mezi Zlínem a Vizovicemi pak každou půlhodinu. Maximální rychlost by se měla zvýšit z dnešních 60 kilometrů v hodině na 100 kilometrů.

Na modernizaci trati navazuje výstavba dopravního terminálu ve Zlíně, obě akce se musí uskutečňovat současně. V nové nádražní budově, která bude stát opodál té současné, mají být dvě spodní patra určená zejména pro cestující (půjde o technické zázemí, vestibul, čekárny, pokladny a komerční část), čtyři v horní části budou sloužit jako parkoviště a poslední, sedmé patro nabídne kancelářské prostory.

To už nebude investice státu, nýbrž firmy Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka. „Z výpravní budovy bude podchodem příchod na zdvojkolejněnou trať,“ uvedl před časem Jiří Hudeček, který má v Z-Group na starosti investice.

Než investor požádá o stavební povolení, musí stát nejprve získat územní rozhodnutí na modernizaci železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Součástí terminálu bude i upravené autobusové nádraží, které se posune blíže k nadjezdu.

„Plocha nového autobusového nádraží se zmenší, ale při současném zachování potřebného počtu odjezdových stání,“ popsal Hudeček. Terminál zkrátí lidem cestu a zvýší komfort při přestupování z vlaku na autobus, MHD či taxi.