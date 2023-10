Podzim přinesl první případy chřipky a covidu, nemocnice omezila návštěvy

Projevuje se podobně jako běžná chřipka. Nachlazením, slabostí, bolestí kloubů a svalů. A odezní zhruba za týden.

Varianta covidu, která se v této době objevuje ve Zlínském kraji, má spíše mírnější průběh a už ji nedoprovází ztráta chuti nebo čichu. Alespoň to tak podle prvních případů vypadá.

„Často se stává, že volají pacienti s tím, že jsou nemocní, doma si udělali antigenní test a vyšel pozitivní. A protože vědí, že se na to žádný lék nepředepisuje, tak pouze žádají o neschopenku,“ popsal zlínský praktický lékař a předseda krajského Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas. „Takových lidí u nás momentálně přibývá.“

Podle údajů, které se shromažďují na ministerstvu zdravotnictví, je aktuálně ve Zlínském kraji kolem dvou set lidí nakažených covidem. Začátkem září jich bylo zhruba třicet.

Za poslední měsíc se covid prokázal u téměř čtyř set pacientů. Do statistiky se ale dostávají pouze ti, kteří měli pozitivní test u lékaře nebo v nemocnici. V případě domácího testování se takto nemocný do žádné tabulky nedostane.

Sezona akutních respiračních infekcí, které se projevují rýmou, angínou, zánětem průdušek, plic, nosohltanu a podobně, ale podle hygieniků přichází do regionu pozvolněji než třeba před rokem.

Lidé jsou zatím venku, nákaza se tolik nešíří

Zatímco během loňského září napočítali lékaři ve Zlínském kraji přes tři tisíce takto nemocných na sto tisíc obyvatel, letos je jich polovina. Může to být i teplým slunečným počasím.

„Na podzim všeobecně nastupují respirační onemocnění, což je dáno jednak nástupem do kolektivních zařízení, ale zřejmě i klimatickými podmínkami,“ vysvětlila mluvčí krajské hygienické stanice ve Zlíně Vendula Ševčíková.

„Aktuálně nejde o to, že by se nyní viry nešířily. Stále ale většina populace využívá pobytu venku, v prostorách stále probíhá dostatečné větrání a to zřejmě zpomaluje přenos nákazy,“ doplnila.

Akutní respirační onemocnění Rok 2022 2023 35. týden 525 423 36. týden 627 454 37. týden 855 648 38. týden 1 052 747 Poznámka: Jedná se o čísla na sto tisíc obyvatel. Zdroj: KHS Zlín

V nemocnicích ve Zlínském kraji se nastupující sezona chřipek a respiračních nemocí zatím neprojevila nijak zásadně nebo překvapivě oproti předchozím letům.

Případů nicméně přibývá v Uherském Hradišti a Kroměříži. Hanácká nemocnice proto omezila návštěvy na plicním oddělení.

„Právě tam se pacienti s tímto onemocněním léčí,“ přiblížila mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová. „V čase přicházejícího podzimu je to obvyklé, ke stejnému opatření jsme přistoupili zhruba v této době i loni. Návštěvy, které za svým příbuzným na oddělení přicházejí, se musejí předem domluvit s lékařem a pak samozřejmě dbát pokynů personálu,“ informovala.

Covidových pacientů je jen pár

V ostatních nemocnicích v kraji se k podobnému kroku nechystají. Co se týče covidových pacientů, v Uherském Hradišti a Zlíně jich momentálně leží jen pár, ve Vsetíně žádný.

„K dnešnímu dni jsou u nás hospitalizováni tři pacienti s covidem. Všichni jsou v izolačním režimu na infekčním oddělení,“ uvedla mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

„U nás na oddělení zatím není situace nijak výjimečná. Máme několik pacientů s respiračními onemocněními, z toho tři s covidem,“ upřesnil primář plicního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně Gustáv Ondrejka. „Jedná se o starší polymorbidní pacienty, kteří právě z tohoto důvodu museli být hospitalizováni. Jinak mají běžný průběh nemoci.“

Aby pacientům nehrozil vážnější průběh nebo pobyt v nemocnici, doporučují zdravotníci prevenci i očkování. Pomáhá zvýšený přísun ovoce a zeleniny i otužování, hygienici také varují před místy s větší koncentrací lidí, před podáváním ruky nebo půjčováním telefonu. Vhodné je i nošení respirátorů.

Očkování lékaři doporučují proti chřipce i proti covidu. Pro očkování proti covidu si lékaři prozatím dělají seznam zájemců. Musejí totiž objednat minimálně pět lahviček vakcíny, přičemž jedna je pro šest lidí. Třicet klientů pak potřebují naočkovat během několika málo dnů, jinak by museli lék znehodnotit. Velká očkovací centra se v nemocnicích v kraji zatím nepřipravují. Například Baťova nemocnice ale očkuje každou středu mezi 12. a 14. hodinou ve své infekční ambulanci. Přijít je možné bez objednání.