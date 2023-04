Myslivců je méně, zvěře naopak více. Přemnožená jsou divoká prasata

Tomu odpovídá také celkový počet, který je aktuálně pod hranicí tisíce členů. V lepších časech to přitom bývalo i 1 200.

„Vždycky to bývalo nad tisíc. Úbytek je, ale není rapidní, v posledních letech se držíme kolem tisícovky,“ zmínila jednatelka zlínského okresního spolku myslivců Vladěna Turečková. „Nejvíce chodí do našich kurzů ti, kteří to mají v rodině a žijí v tom od dětství. Máme tady ale třeba i paní učitelku, která si chtěla zvýšit vzdělání a je sžitá s přírodou,“ doplnila.

Kvůli menšímu zájmu myslivecké spolky stárnou, což může být v budoucnu problém. „Generační výměna je pomalejší, než bychom si přáli,“ konstatoval jednatel kroměřížského okresního spolku Jan Buksa. „Starší odcházejí a mladí nepřicházejí, úbytek je větší než přírůstek.“

V okrese Kroměříž bývalo registrovaných tisíc členů, dnes jich není ani 700. Zájem je různý v různých oblastech i podle toho, jaký je v nich terén. Na rovinaté Hané se dříve lovili ve větším množství zajíci a bažanti, ovšem s velkoplošným hospodařením jich rapidně ubylo. Takže i zájem o účast ve zdejších mysliveckých spolcích je menší.

„Ale tam, kde je kopcovitý terén a vyskytuje se černá zvěř, daňci či mufloni, je zájem větší vzhledem k možnosti úlovku,“ poznamenal Buksa. „Myslivost však není jen o lovení, nýbrž i o tom být v přírodě.“

Za menším zájmem může podle myslivců být i nabídka volnočasového vyžití včetně počítačů a mobilních telefonů je dnes mnohem větší než dříve. „Dříve absolventi lesnických škol téměř automaticky vykonávali právo myslivosti. Dnes se myslivosti nevěnují. Ale kdo jiný by měl,“ uvažuje předseda zlínského okresního spolku myslivců Pavel Fryzelka. „Nedělám si iluze, že se počty myslivců zvýší, ale jde o to, aby se alespoň udržely na této úrovni,“ přeje si.

Ze srnčí se stává noční zvěř

Jde totiž i o to, že více myslivců by odlovilo větší počet přemnožené zvěře, v kraji je to plošně divoké prase a lokálně daněk. Starší myslivci už navíc neloví tak často. S ohledem na to, že je v lesích přes den hodně výletníků, jezdí tam cyklisté, motorkáři i lidé na čtyřkolkách, stává se navíc z černé zvěře noční zvěř. Takže se loví i za tmy.

„Staří lidé už nemají chuť trávit noci venku,“ přiblížil předseda myslivců v okrese Uherské Hradiště Libor Beníček. „Kvůli velkým civilizačním tlakům se stává noční zvěř také ze srnčí zvěře,“ dodal.

„Ve většině spolků, kde se loví divočáci, ze třiceti členů loví ani ne polovina. Kdyby se zapojili všichni členové, co mají právo lovit, nebylo by to špatné,“ poznamenal Buksa.

Divočáci páchají škody na polích zemědělců. Když vzroste řepka, vlezou do porostu, pak se přesunou do obilí a nakonec do kukuřice. Když nemají nouzi o potravu, vycházejí z lánů jen kvůli žízni. I proto se jim daří a poté, co se jejich populace při zvýšeném odstřelu v souvislosti s africkým morem prasat výrazně zmenšila, je opět větší. Myslivci ve zlínském okrese jich v aktuálně ukončené lovné sezoně zastřelili 2 400, v té minulé to bylo 4 280, v předminulé 1 890.

„Když se jeden rok uloví větší množství zvěře, pak nastane pokles, letos tak očekávám zase nárůst,“ sdělil Fryzelka. „Prasata jsou přemnožená, v některých částech se to týká i daňčí zvěře.“

Daňci jsou přemnožení v Hostýnských vrších

„Navyšujeme odlovy, abychom minimalizovali škody na porostech. Loni jsme ulovili skoro 100 kusů,“ hlásil předseda myslivců v Rusavě Pavel Sedlák.

Ve zlínském okrese v tuto sezonu ulovili 1 450 daňků, v minulé 1 270. „Daňčí zvěř je značně expanzivní, daří se jí v našich podmínkách, kde má dostatek potravy. Třeba v okolí Fryštáku a Lukova se pěstuje hodně plodin,“ upřesnil Fryzelka.

Ale myslivci na udržování populace přemnožené zvěře všude nestačí. „Průměrný věk roste. Máme jednoho člena, který má 90 let,“ zmínil Sedlák. „U starších aktivita není taková, jsou ale rádi v kolektivu.“

V rusavském spolku myslivci, kteří mají přes 65 let, nemusejí chodit na brigády. Snažit se musejí mladší. Odlovy srnčího, aby se příliš lokálně nepřemnožili, zvyšovali v Zubří. A to o necelých dvacet procent.

„Když se stavy navýší, korigujeme je,“ řekl Milan Zeman z Mysliveckého sdružení Březovec Zubří. „Zvěř schází za potravou k potokům a lesům, které nejsou zajímavé pro turisty.“ Plošně ale srnčí zvěř přemnožená není, spíše naopak. Velké množství jí skoční pod koly aut.

Podle Zemana je zhruba třetina tamních myslivců v důchodovém věku, necelá polovina ve středním. Ale noví členové se hlásí. Beníček sdělil, že o zájemce nemají nouzi ani v Uherském Hradišti. „Děláme propagaci, snažíme se lákat nové členy,“ dodal.