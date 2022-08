Africký mor prasat se blíží, k hranici Zlínska to má asi sto kilometrů

V České republice jsou i ohroženější regiony. V Německu registrovali nemoc šest kilometrů od státní hranice, v Polsku dokonce jenom čtyři kilometry.

Zlínský kraj je na tom ještě dobře, protože nejbližší nakažení divočáci jsou asi 100 kilometrů od hranice na Slovensku: u Zvolena, Banské Bystrice a Liptovského Mikuláše.

„Nákaza se tam příliš nešíří směrem na západ, spíše dochází k tomu, že se od prasat divokých dostává do chovů prasat domácích. Zlínský kraj tak patří v současnosti k lokalitám, kde je ohrožení africkým morem prasat nižší,“ přiblížil mluvčí Státní veterinární správy ČR Petr Vorlíček.

Upozornil ale na to, že v zahraničí dochází ke skokovým posunům nákazy o stovky kilometrů, pravděpodobně způsobené člověkem. Stalo se to například v Itálii a v Německu. „Ostatně to byl i případ výskytu nákazy na Zlínsku v roce 2017,“ upozornil Vorlíček.

Proto situace není úplně bezpečná ani ve Zlínském kraji, ačkoliv Liberecký a Ústecký kraj jsou dnes výrazně ohroženější. Zejména ve Frýdlantském a Šluknovském výběžku a pak i další kraje podél severní hranice s Německem a Polskem. „Právě v tomto teritoriu je vymezena oblast s intenzivním odlovem prasat divokých,“ zmínil Vorlíček.

Motivovat myslivce má v oblasti s intenzivním odlovem zástřelné 2 tisíce korun za uloveného divočáka. Nálezné je tam 3 tisíce korun. Ve zbytku republiky, tedy i ve Zlínském kraji je nálezné 2 tisíce korun za divoké prase.

„Všechny nálezy potvrzují, že africký mor prasat je stále v sousedních zemích v blízkosti české hranice na vzestupu. Proto v oblasti s intenzivním odlovem na severu České republiky monitorujeme a vyšetřujeme všechny uhynulé a odlovené divočáky,“ zdůraznil ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

„Zatím jsou všechna vyšetření negativní, ale i přesto africký mor prasat v současnosti představuje nejvážnější nákazové riziko.“

Pro Česko je prioritou, aby zůstalo zemí prostou nákazy africkým morem. Pokud by sem byla nemoc zavlečena, mohla by být opět zavedena mimořádná opatření. Ve Zlíně před lety například nebylo možné chodit do lesů, kde byli nemocní divočáci. Hranice nebezpečných oblastí byly osázeny pachovými ohradníky.

Veterinární správa vyzývá lidi, aby v lesích neodhazovali jídlo a nekrmili divočáky, případně nedováželi ze zemí s výskytem afrického moru prasat trofeje, stelivo či slámu.