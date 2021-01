Malé pivovary v krizi zachraňuje lahvový prodej, věří v jarní zlepšení

Ještě po loňském jaru byli optimističtí. V pivovaru Zlínský švec Malenovice tehdy kvůli koronaviru sice museli přestat s dodávkami do hospod a výrazně snížit produkci, i tak ale pivo v lahvích šlo na odbyt. Aktuálně však čelí mnohem složitější situaci.

„Leden a únor bývají každoročně nejslabší měsíce, to jsme v minusu normálně. O to horší je to nyní,“ říká majitel a sládek zlínského pivovaru Martin Velísek.

Minipivovarům nehraje do karet hned několik věcí. Hospody jsou zavřené, platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a v mrazivém počasí lidé na pivo ani nemají chuť. „Je to poznat při prodejích z okýnka,“ potvrzuje Velísek.

V pivovaru teď nevaří, věnují se údržbě a rekonstrukci pivovarské hospody. „Žijeme ze zásob a čekáme na jaro. Jak dlouho vydržíme? O tom ani nechci přemýšlet. Věřím, že do druhé poloviny března se situace zlepší,“ říká Velísek.

Na krizi dlouhodobě upozorňuje i Českomoravský svaz minipivovarů. Podle jeho interního průzkumu navíc většina podniků loni nedosáhla na potřebnou podporu. Podle svazu stát pomohl jen deseti procentům z nich.

Každý z minipivovarů se přitom se současnou situací pere trochu jinak. „Jinak se chová pivovar s restaurací, jinak ten, který do hospod dodává. Záleží, jak a komu pivo prodáváte a taky na tom, jak velké máte finanční rezervy,“ vypočítal sládek slavičínského pivovaru Hrádek Jaroslav Horehleď.

Sám se potýká s tím, že devadesát procent jeho produkce putovalo v sudech do hospod a restaurací v Česku i na Slovensko. „To se úplně zastavilo, tady jsme naráz na nule. Co prodáme přes prodejnu, je jen minimum,“ říká Horehleď.

Aby situaci zachránil, rozhodl se, že se pustí do výroby trvanlivějšího piva, které bude nabízet v půllitrových lahvích. „Pak se budu snažit na trhu bojovat s levnějšími velkými pivovary. Je to trochu riziko, ale potřebujeme se nějak udržet,“ přibližuje.



Zájem je o skleněné lahve

Kanálů, jak minipivovary mohou své produkty nabízet, je aktuálně jen několik. Dostat se do prodejen obchodních řetězců je pro ně obtížné, zbývají menší obchůdky, výdejová okénka v hospodách nebo prodej přes internet.

Ten využívá například zlínský Podřevnický pivovar. „Vsadili jsme na rozvoz, což se už loni osvědčilo. Nejvíce toho prodáme přes facebookové stránky,“ říká jeden ze zakladatelů Podřevnického pivovaru Michal Navrátil.

Drtivou většinu produkce aktuálně prodávají v lahvích. Momentálně vaří menší množství piva, ale snaží se nabízet více druhů.

„Ještě v listopadu a prosinci to bylo dobré, lidé si kupovali pivo i jako dárek na Vánoce. Teď se to zhoršilo, mám pocit, že člověk se víc nadře, než vydělá,“ líčí Navrátil s tím, že i odběratelé jsou nyní opatrnější a nechtějí brát větší množství piva.

„Teď bude důležité, aby se hospody tak dlouho nedusily a mohly brzy zase otevřít,“ dodává.

Trošku v rozporu s ostatními vnímají aktuální situaci v Jarošovském pivovaru v Uherském Hradišti. I tam v lednu o něco klesly prodeje, ale neliší se od předchozích let.

„I přes všechny restrikce nám exponenciálně roste odbyt lahvového piva. Dokonce i v době koronaviru budeme pořizovat novou plničku, abychom rozšířili kapacitu stáčení,“ popisuje výkonná ředitelka pivovaru Veronika Mandová.

Podle ní covidová doba pomohla odkrýt velký potenciál, který se skrývá v prodeji skleněných i plastových lahví. „Daří se nám naše produkty rozšiřovat po celé republice, jarošovské pivo se od Nového roku prodává i v Praze,“ těší Mandovou.

Zároveň poukazuje na dobré prodeje přímo ve Zlínském kraji. „Zřejmě se projevil i patriotismus, protože lidé tu naše pivo berou ve velkém,“ doplňuje výkonná ředitelka pivovaru.