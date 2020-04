Lázně se kvůli koronaviru vylidňují, za týden budou prázdné

Loni na Velikonoce byla kapacita obsazená ze sta procent, letos je jisté, že bude na nule. Lázně ve Zlínském kraji během dvou týdnů opustí poslední pacienti.

„Velikonoční svátky jsou pro nás nejatraktivnějším obdobím, měli jsme tradičně vyprodáno. Tentokrát to bude jinak. Dopad toho všeho zatím netušíme, ale nechceme, aby se cestovní ruch položil,“ potvrdila Veronika Záhorská, ředitelka Sirnatých lázní Ostrožská Nová Ves a lázeňských hotelů Miramare v Luhačovicích, které jsou součástí resortů Royal Spa po celé republice.

Vláda v polovině března uzavřela restaurace, což se dotklo i hotelů a ubytovacích kapacit lázní.

Když o tři dny později omezila volný pohyb osob a zakázala přijímat nové pacienty, znamenalo to pro tato zařízení jisté ukončení provozu.

Například na Luhačovice, pro něž je lázeňství a cestovní ruch zásadní, to může mít velký dopad.

Royal Spa tady má ve svých hotelech přes 300 lůžek, která jsou teď obsazena zhruba z jedné třetiny. Zůstávají už jen klienti, kteří v době zákazu byli v lázních a dobírají léčebné pobyty.

Podobně je na tom i akciová společnost Lázně Luhačovice, jež nabízí léčebné procedury, kde z kapacity zhruba 1300 míst zůstává asi 300 hostů. Úplně uzavřené jsou lázně ve zlínské místní části Kostelec i Lázně Leopoldov u Buchlovic.

V některých společnostech si část zaměstnanců vybírá loňskou dovolenou nebo neplacené volno, v jiných jsou doma kvůli překážkám v práci.

„Den před tím, než vláda vydala omezení, přijel jeden dětský turnus, přičemž děti mají pobyty o týden delší než dospělí, takže my tady vydržíme ještě o pár dní déle. Ale obecně platí, že lázně se vyprazdňují rychleji, lidé se bojí o sebe i své blízké a končí s pobytem dříve,“ upozornil Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, které patří do holdingu Spa & Wellness Nature Resorts spolu s Léčebnými lázněmi Jáchymov.

Město Luhačovice upozorňuje, že cestovní ruch je úplně omezený a vedení se obává hromadného propouštění. „Potenciální hrozba vysoké nezaměstnanosti může mít fatální dopady na celý region,“ naznačil starosta Marian Ležák.

Pomůžou lázeňští zdravotníci v boji s koronavirem?

Proto se zástupci města obrátili na Zlínský kraj. Hejtman Jiří Čunek chce s vládou dohodnout, aby podnikatelé v lázeňství dostali konkrétně směřovanou podporu, která jim pomůže překlenout několik nejnáročnějších týdnů.

Největší lázeňská společnost má například běžně denní inkaso v tržbách ve výši 1,5 milionu korun. „Když zavřeme celou firmu, tak toto bude chybět, ale náklady zůstávají,“ upozornil výkonný ředitel Jiří Dědek.

Lázně navíc i v tomto omezeném provozu musely vybavit ochrannými pomůckami nejen své zdravotníky, ale také klienty, kteří se po areálu nemohou pohybovat bez roušky. V obou případech se o to musely společnosti postarat vlastními silami, nakoupit respirátory a roušky pro personál a další roušky pro pacienty ušít svépomocí.

Od dubna chtěli v Sirnatých lázních na Smraďavce rozšířit ubytovací kapacity v hotelu o další místa v chatkách, které fungují pouze od jara do podzimu. Lázně s přírodním pramenem, kde se léčí lupénka, atopické ekzémy, zánětlivé kloubní choroby a další, ale slouží pouze pro samoplátce.

„Máme zavřeno od poloviny března, přitom kapacitu jsme měli zaplněnou. Lidé odhlašují pobyty i na dva měsíce dopředu, ale snažíme se s nimi domluvit, že jim rezervaci posuneme na srpen nebo září,“ vysvětlila Andrea Krystýnková z Lázní Leopoldov.

Právě posunutí termínu pobytu znamená v této situaci pro lázeňská zařízení mnohem menší problémy než jeho úplné zrušení. Žádají o to také v lázních v Kostelci, kam přijíždějí lidé s bolestí kloubů, zad, revmatismem, lupénkou nebo atopickým ekzémem. Ti, kteří mají platné rezervace, nemusejí hlásit jiný termín, ale stačí objednávku posunout na neurčito.

„Bylo by pro nás likvidační, kdyby lidé své pobyty úplně zrušili, proto je prosíme, aby si termíny posunuli třeba na léto. Prodloužení termínů oznámily i pojišťovny, mělo by to tedy být možné i u klientů, kteří nejsou samoplátci,“ naznačila také Záhorská.

V případě, kdy by se počet nakažených ve Zlínském kraji výrazně zvýšil, jsou pak některá lázeňská zařízení připravená nabídnout své zdravotníky nebo poskytnout ubytovací kapacity pro zdravotníky v karanténě.