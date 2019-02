Na kostele opraví střechu, krovy vydržely přes 260 let

Před koncem roku zastavilo práce na opravě hulínského kostela počasí ještě dříve, než farnost stačila vyčerpat dotaci od Zlínského kraje. Radním se tak její žádost vrátila podruhé.

„Peníze zůstaly ležet, proto jsme o nich museli znovu rozhodnout. Nebyl v tom žádný rozpor,“ řekl hejtman Jiří Čunek.

Střešní krov pocházel z let 1749 - 54, kdy kostel přestavěli do současné podoby. Vydržel tedy přes 260 let.

„Rekonstrukce už byla nezbytná. Statik odhadoval, že zbýval rok či dva, než by střecha spadla,“ popsal farář Petr Kopřiva. Hotovo má být podle něj v květnu.

Celkem jde o zakázku za třináct milionů korun, kraj na ni loni přispěl částkou 1,5 milionu. Kromě něj stavbu podpořilo i město a Arcibiskupství olomoucké.

„Většina peněz pochází od soukromých dárců, podařilo se nám oslovit i firmy,“ uvedl Kopřiva.

O brigádu měli lidé velký zájem

Loni stačili vyměnit krovy, které byly téměř kompletně zničené. Střecha se viditelně prohýbala a do hlavní lodi kostela zatékalo. Původně plánovali, že část dřeva do konstrukce zase vrátí. Ukázalo se však, že použitelných bylo sotva deset procent. V současnosti už je nová i část krytiny.

Kvůli zrychlení prací vyzvala loni farnost místní lidi, aby přišli na brigádu. Zájem byl větší než potřeba, jenže zasáhlo počasí.

„Podzim byl extrémně větrný a jeřáb má čidla, která ho zastaví, pokud nahoře moc fouká. Pak se přidala námraza a pokračovat by bylo příliš nebezpečné,“ zmínil Kopřiva.

Románská stavba je zapsaná na ústředním seznamu kulturních památek. Z původního kostela se zachovala západní část stavěná z tesaných trámů, mezi které se lilo vápno, a původní, dnes už nevyužívaný vchod.