Nemocní a osamělí dostanou ve Zlíně knihy až do domu, mít chřipku nestačí

„Službu poskytujeme všem našim registrovaným čtenářům, kteří mají trvalé bydliště ve Zlíně a jeho místních částech,“ uvedla vedoucí služeb krajské knihovny Dagmar Marušáková.

„Stačí, když si u nás s knihovnicí domluví návštěvu, a jedenkrát měsíčně knihy doručíme. Pokud si lidé nějakou publikaci zamluví, přineseme ji hned, jak se uvolní,“ slíbila.

Předpokládá, že zájem budou mít desítky čtenářů. „Člověk ale skutečně musí být imobilní nebo dlouhodobě vážně nemocný. Nebude to fungovat tak, že má někdo chřipku, zavolá do knihovny a my knihy přivezeme,“ vysvětlila vedoucí služeb.

Donáškovou službu už provozuje například Městská knihovna ve Valašském Meziříčí, nabízí ji také Masaryková veřejná knihovna ve Vsetíně a plánují ji v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

„Když nás čtenář požádá, knihy dáme do tašek a přineseme. Je o to však minimální zájem,“ řekla Zdenka Indráková z valašskomeziříčské knihovny.

Lidé, kteří si osobně nemohou z důvodu špatného zdravotního stavu přijít knihy vypůjčit, často svůj problém řeší tak, že vyplní plnou moc pro někoho z příbuzných nebo známých, kteří jim je přinesou.

„To samozřejmě bude i nadále možné, rozvoz knih tuto možnost jen doplní,“ ujistila Marušáková.

Na seniory cílí i další novinka zlínské krajské knihovny, a to zprovoznění kamerové lupy pro slabozraké uživatele ve výpůjčním oddělení ve třetím podlaží Ústřední knihovny. Dosud byla k dispozici jen ve studovně o patro výše.