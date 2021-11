Havlíček dal zelenou dálnici z Hulína do Fryštáku, stavět se může už letos

Ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) dnes zamítl všech šest rozkladů týkajících se stavebního povolení na úsek dálnice D49 mezi Hulínem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na úřední desce ministerstva. Silničáři by se tak po dlouhých 13 letech mohli pustit do stavby.