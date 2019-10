Vůbec nevím, jak jsem se tam dostal, řekl muž o své šílené jízdě podchodem

V podchodu pro pěší širokém jen dva metry v Husově ulici, který odděluje uherskohradišťské sídliště Mojmír od centra města, bylo v inkriminovaný moment více lidí včetně ženy s batoletem. Všichni až na čtyřiaosmdesátiletého seniora vedoucího jízdní kolo stačili na poslední chvíli před vozem Volkswagen Polo z podchodu vyběhnout.

„Auto vjelo do podchodu a srazilo mne. Křičel jsem bolestí, ležel jsem a čekal, co bude. Auto začalo túrovat, zůstalo stát na mně, protože moje kolo mu asi zavazelo. Couvnul a znovu na mě najel, stál na mojí pravé noze. Křičel jsem: Zastav, nejeď. On zase couvnul, pak odjel. Celkem mě přejel dvakrát předním a pak zadním kolem,“ popsal senior, který utrpěl zlomeniny, poranění hlavy a dalších částí těla. Dodnes trpí bolestmi nohy a kulhá.

„K závažnějšímu poranění u něj nedošlo jen díky tomu, že se instinktivně přitlačil ke stěně. Kdyby zůstal ležet na zádech, došlo by k přejetí těla a vnitřním poraněním, která by byla jen stěží slučitelná se životem,“ upozornil státní zástupce Martin Malůš.

„Jak jsem ležel, viděl jsem kočárek. Byl po levé straně celý rozbitý. Až pak jsem si všiml paní s dítětem na svahu, celá se třepala. Nevím, jak se tam dostala,“ doplnil zraněný muž.

Podle obžaloby musely z podchodu před vozem vybíhat nejméně další dvě ženy. „Do dneška jsem přesvědčená, že kdybych zakopla a spadla, tak auto bylo na mně,“ řekla jedna z nich, ta kvůli potížím se srdcem skončila na několik dní na jednotce intenzivní péče.

Další dvě ženy, které stály poblíž, uvedly, že na ně řidič po projetí podchodu vyplázl jazyk.

Při přímé konfrontaci s ním i dalšími přítomnými poškozenými se obžalovaný Roman Šupa z Kyjova nikomu neomluvil. Sice tvrdil, že se zraněného muže snažil kontaktovat, ten to ale vyvrátil.

„S takovou mírou lhostejnosti jsem se za celou svou kariéru ještě nesetkal,“ reagoval žalobce Malůš.

VIDEO: Soud řeší jízdu zdrogovaného muže podchodem plným lidí

„Vůbec nevím, jak jsem se v Hradišti ocitl. Město moc neznám, neuvědomil jsem si, že jedu podchodem pro chodce. Zákazu před podchodem jsem si nevšiml. Když za vámi jede hlídka, tak vás sledování značek nezajímá. Ujížděl jsem, protože jsem měl v autě varnu, občas užívám návykové látky. Žádné lidi jsem v podchodu neviděl,“ prohlásil dále Šupa.

A dodal, že tři dny před událostí nespal a zkonzumoval v té době asi pět gramů pervitinu. Vypůjčené auto řídil, aniž by vlastnil řidičské oprávnění.

Šestatřicetiletý Šupa, který byl v minulosti několikrát soudně trestaný, loni v létě svou zběsilou jízdu ukončil až v ovocném sadu v obci Ostrožská Lhota, kde navíc najížděl proti policistům. Ti jej zadrželi až po několika varovných výstřelech a použití donucovacích prostředků včetně taseru.

VIDEO: Řidič ujížděl policii podchodem, srazil cyklistu i ženu s kočárkem

„Kdyby policisté neuskočili, odhodil by je do vzdálenosti a hrozilo by vážné nebo smrtelné zranění,“ poznamenal státní zástupce.

Šupa tvrdil, že policisty nechtěl vozem zabít nebo zranit. „Jediné, co jsem chtěl, bylo ujet. Proto jsem projel mezi nimi a nenajížděl jsem na ně.“

Znalec z oboru psychiatrie Pavel Konečný prohlásil, že obžalovaný muž trpí disociální poruchou osobnosti, jejímž důsledkem je chronické zneužívání metamfetaminu.

„V době činu byl ve stavu akutní intoxikace. Jednal zkratkovitě. Pervitin snížil jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti, avšak v žádném případě nebyly vymizelé,“ řekl znalec.