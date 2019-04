Řidiče, který najel do lidí v podchodu, nově obvinili z pokusu o vraždu

Řidič tehdy vážně zranil jednoho muže a ohrozil několik lidí, včetně malého dítěte. Pak najížděl na policisty. Případ se stal 4. července krátce před jedenáctou hodinou dopoledne.

„Policejní hlídka tehdy chtěla zastavit a zkontrolovat řidiče osobního vozidla Volkswagen Polo. Muž ale na pokyny k zastavení nereagoval, naopak zvýšil rychlost a začal ujíždět,“ připomněla mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

Místy jel až stovkou, dokonce i tam, kde byla rychlost jízdy omezena na 30 kilometrů v hodině.

Policisté vozidlo pronásledovali až na ulici Husova k podchodu pod železniční tratí, který není určený pro vozidla a je poměrně úzký. Aby bylo jasné, že není průjezdný, blokují ho i sloupky. „Řidič musel vidět, že se v podchodu pohybují lidé, přesto do něj vjel,“ uvedla mluvčí.

V prostoru o šířce dvou metrů řidič srazil a přejel čtyřiaosmdesátiletého muže s jízdním kolem. Ten si duchapřítomnou reakcí patrně zachránil život. Když po střetu s autem upadl, přitiskl se na stěnu podchodu a zůstal ležet na boku.

Podle policie jen díky tomu nakonec vyvázl se středně těžkým poraněním v podobě zlomenin, zraněním hlavy a dalších částí těla.

V podchodu se v osudnou chvíli nacházela také sedmapadesátiletá žena s dvouletým dítětem. Štěstím bylo, že dítě nesedělo v kočárku a žena s ním stihla na poslední chvíli z podchodu vyklouznout. Auto kočárek zcela zdemolovalo.

Také další tři ženy, které tudy v osudnou chvíli procházely, dokázaly uskočit.

Podle znalců si řidič v podchodu počínal mimořádně agresivně, jeho jízdu označili za extrémně riskantní.

Prchající řidič dojel až do Ostrožské Lhoty, kde sjel z cesty do ovocného sadu. Když se jej policisté snažili zadržet, najížděl do nich. Zpacifikovali ho až poté, co padlo několik varovných výstřelů. Použít museli i další donucovací prostředky, včetně taseru.

Krajští kriminalisté muže pár dnů po incidentu obvinili z těžkého ublížení na zdraví, na základě výsledků vyšetřování, odborných vyjádření a znaleckých posudků však vyšetřovatel nyní právní kvalifikaci pozměnil.

Stíhání za těžkého ublížení na zdraví rozšířil o obvinění z pokusu o vraždu a z držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky. Při prohlídce vozidla totiž policisté našli kompletní varnu pervitinu.

Policisté se do podchodu vrátili loni v prosinci, aby událost zrekonstruovali. „Ověřovalo se například, zda řidič viděl lidi v podchodu. Také pomocí figuríny upřesnili místo, kde obviněný přejel seniora,“ popsala Javorková.

Tak vyšetřovatelé ověřili i případné následky, které by nehoda měla, pokud by cyklista zareagoval jinak a nezůstal přitisknutý ke stěně. „Vyšetřovací pokus ukázal, že by utrpěl vážnější zranění, která by ho bezprostředně ohrozila na životě,“ doplnila Javorková.

Motorista byl v době řízení pod vlivem pervitinu. Kromě toho nikdy nevlastnil řidičský průkaz a v rejstříku trestů má devět záznamů za majetkovou a násilnou trestnou činnost a tresty spojené s drogami.

