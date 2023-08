Památník Tomáše Bati má novou ředitelku, chce přilákat zahraniční návštěvníky

Měla tam být i vrtule z letadla, ve kterém se zabil. Historické snímky ale prokázaly, že fragment, který památník získal od soukromého majitele a chtěl se jím pochlubit, nebyl z historicky pravé vrtule.

Náměstkyně zlínského primátora pro kulturu Martina Hladíková odmítá, že by to byl důvod odchodu Macourkové, která památník vedla necelé tři roky.

„Hlavní roli to nehrálo. Z naší strany bylo znepokojení, že jsme mohli být v některých věcech pečlivější, určitě to ale nebylo něco takového, že by za to musela být odstavena,“ řekla Hladíková.

„Obdržela pracovní nabídku, tak se rozhodla, nebylo to tak, že by ji někdo k odchodu nutil. Čeká ji nová životní etapa,“ doplnila.

Nová šéfka zařízení Hladká je bývalou ředitelkou Nadačního fondu Zikmundova vila, předtím stála u vzniku filmové kanceláře Zlín Film Office.

„Do budoucna se chci zaměřit na rozvoj doprovodného programu, zvyšování návštěvnosti i budování obecného povědomí o památníku napříč republikou i v zahraničí,“ sdělila Hladká.

Památník Tomáše Bati patří po rekonstrukci, kterou prošel v roce 2019, k nejvyhledávanějším památkám ve Zlíně.