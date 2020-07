Baťův památník je klenotem Zlína, sklem prosvítá osudné letadlo

Budova připomíná osobnost zakladatele obuvnického koncernu a dlouholetého starostu Zlína Tomáše Baťu. Otevřena byla v červenci 1933, k 1. výročí továrníkovy smrti.

„Chtěl bych, aby architektura Památníku vyjadřovala velkorysost, jasnost, vzlet, optimismus i prostotu – to byly všechno zvláštnosti Tomáše Bati. Budova, která slouží k uložení sbírek, je vlastně velkou vitrinou. Nemá to být museum. To má být Památník,“ napsal Gahura 17. března 1933 v novinách Zlín, když představoval veřejnosti svou ideu.