Pohled, který trochu mrazí. Nejstarší zlínská fakulta jde pomalu k zemi

Rekonstrukce budovy z roku 1932 by byla technicky i finančně extrémně náročná. Proto se vedení univerzity rozhodlo pro demolici. „Strávil jsem tady celé studium a celá naše fakulta s ní byla spojená krásných padesát let. Je to teď opravdu zvláštní pohled. Zároveň se ale těšíme na novou budovu,“ prohlásil děkan Fakulty technologické Roman Čermák.

Práce na budově jsou mírně v předstihu. Původně se počítalo s tím, že rozebírání střechy, kde bylo nutné odborně odmontovat a následně bezpečně zlikvidovat azbestovou lepenku, bude trvat delší dobu.

Těžká technika začala v těchto dnech stříhat zdi z ulice Vavrečkova, na které stojí i nové laboratorní centrum Fakulty technologické a za ním autobusové nádraží. Zároveň je přitom kropí vodou, aby do okolí, které je poměrně frekventované, neodlétalo tolik prachu.

„Po předchozím vyklizení objektu, demontážích vnitřního vybavení a odstranění tepelněizolačního souvrství střechy byla včera zahájená vlastní demolice. Pomocí demoličního stroje dochází k postupnému vydrcování a rozebírání stavebních konstrukcí,“ upřesnil vedoucí oddělení investic a majetku Univerzity Tomáše Bati Pavel Blažek.

Materiál pak pracovníci naloží na nákladní automobily a odvezou na skládku mimo město, kde ho třídí a drtí.

Během celé demolice je běžně přístupný sousední Dům kultury. Až se pracovníci pustí do bourání z ulice J.A.Bati, budou muset jeřáb umístit do volného prostoru a zhruba na dva týdny tak omezí chodce.

„Snažili jsme se vše naplánovat technologicky tak, abychom město a obyvatele zatížili co nejméně,“ doplnila mluvčí UTB Petra Svěráková.

Demoliční práce, při kterých firma postupně odveze celkem 20 tisíc tun stavební suti, by měly trvat do poloviny července. Náklady na odstranění budovy se pohybují kolem 26 milionů korun. Stavba nové budovy fakulty se odhaduje na 566 milionů.