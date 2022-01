Očekávání se naplnilo. O dálnici, která se staví, znovu rozhodne soud

Žaloba Dětí Země napadá hned několik věcí a chce dosáhnout toho, aby bylo povolení zrušeno. Stavební firmy přitom už před koncem loňského roku začaly zhruba šestnáct kilometrů dlouhou část dálnice stavět.

„V devíti žalobních bodech namítáme například nezákonnost obsahu tří závazných stanovisek, konkrétně nesplnění všech podmínek územního rozhodnutí, neřešení nadlimitních intenzit hluku v blízkých domech a nízkou ochranu krajinného rázu,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Spolek také žádá o soudní přezkoumání závazného stanoviska řízení EIA z roku 2016. Posuzují se v něm dopady stavby na životní prostředí a jeho součástí tenkrát nebylo projednání s veřejností.

Tvrdí také, že zákon, podle něhož se EIA řeší, není v souladu s českou ústavou a evropskou směrnicí, protože jeho novela loni zrušila pětiletou platnost závěrů EIA. Teď je platnost časově neomezená.

„Městský soud by měl rozhodnout do tří měsíců od doručení žaloby, takže doufáme, že bude lhůtu respektovat a soudní řízení nebude uměle prodlužováno,“ řekl Patrik. Spolek s ohledem na tříměsíční termín nenavrhoval vydání předběžného opatření, na jehož základě by soud mohl práce zastavit okamžitě.

Silničáři námitky Dětí Země odmítají. „Myslím si, že jejich výhrady v žalobě nemají reálné opodstatnění,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Karel Chudárek.

„Jde o odpor pár jedinců, kteří si řekli, že dálnice nebude hotová, a to bez ohledu na lidi v okolních městech a obcích, na motoristy a rozvoj Zlínského kraje. My jsme přesvědčeni, že dálnice je potřeba,“ zdůraznil.

D49 Hulín-Fryšták, stavba 4901

Podle něho je spolkem zmíněné posuzování ochrany krajinného rázu hodně individuální a neexistují pro něj objektivní měřítka. Pokud jde o hluk, jde zatím o předpoklady.

„Když se dálnice pustí do předčasného provozu, tak se udělají měření a případně se někde dodělají protihluková opatření. Hluk řešíme u stávajících silnic a u nových ještě víc,“ podotkl Chudárek.

V případě řízení EIA bylo podle silničářů všechno v pořádku, protože zákony tehdy povinnost projednávání s veřejností nestanovily. Zrušení omezení platnosti EIA zase schválili poslanci a podepsal prezident. ŘSD proto věří, že soud námitky spolku zamítne a stavební práce budou pokračovat.

„Zatím stavba jede podle předpokladů. Doufejme, že se po dálnici za tři roky konečně projedeme,“ zmínil Chudárek.

Soud dříve povolení zrušil

Stavební práce začaly před koncem loňského roku skrývkou ornice, na jaře se rozjedou naplno. A skončit by měly do tří let. Pokud je předčasně nezastaví soud.

Už jednou se totiž stalo, že soud pravomocné povolení zrušil. Bylo to v roce 2011 a důvodem byly formální chyby v povolení. Přestože byli silničáři nachystaní, stavět nemohli. V trase cesty se potom objevil chráněný křeček polní, který přípravu také prodloužil. Silničáři se museli zavázat, že ho přestěhují. Ekologické spolky napadaly i fakt, že v území žijí další ohrožené druhy jako čolek nebo několik druhů žab a netopýrů.

Když bylo předloni vydáno stavební povolení, Děti Země ještě s dalšími spolky se proti němu odvolaly. Ministerstvo dopravy podle nich dostatečně nedefinovalo účel stavby a navrhovaly i přezkum závazných stanovisek. Ministerstvo jejich námitky loni v listopadu odmítlo a povolení nabylo právní moci.

Po silnici, která vyjde na šest miliard korun, se mělo podle počátečních plánů dávno jezdit. Dálnice má ulevit městům a obcím v okolí od přílišné dopravní zátěže a zlepšit silniční spojení se sousedním Slovenskem. To ovšem až po dostavbě dalších úseků. I na nich se ale silničáři potýkají s námitkami aktivistů či některých obcí.