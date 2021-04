Zlínský kraj chce odblokovat stavbu dálnice D49, bude tlačit na ekology

Čtyři ekologické spolky letos podaly odvolání proti povolení na úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, což je silnice, která by měla ulevit od tranzitní dopravy městu Zlín. Připomínky měly několik set stran a rozhodovat o nich bude ministr dopravy.

Aby právě tyto situace nastávaly v menší míře, a nejlépe už vůbec, pustí se Zlínský kraj do debat s ekologickými aktivisty a pokusí se s nimi dohodnout dopředu na vyřešení jejich připomínek, aby potom povolování dálnic neblokovali. Příslušné memorandum by s ministerstvem dopravy mělo být schválené ještě v dubnu.

„Memorandum potřebujeme k tomu, abychom s ekology mohli vůbec jednat. Teď k tomu nemáme mandát,“ nastínil náměstek zlínského hejtmana Radek Doležel, který má oblast dopravy v kompetenci.

Dálnice totiž povoluje i financuje stát. „Memorandum vyjadřuje vůli zúčastněných stran společně postupovat v přípravě,“ poznamenal Filip Medelský z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

„I přesto, že jsou to právně nezávazné dokumenty, pomáhají k ujištění obou stran, že směřují ke stejnému cíli. V tomto případě jde o snahu dobudování nového tahu D49,“ dodal.



Po dálnici D49 už se mělo jezdit

Po úseku D49 z Hulína do Fryštáku už měli podle původního harmonogramu řidiči několik let jezdit.

„Kdybychom spolky dotlačili k tomu, aby rozklady stáhly, bylo by to jednodušší, ale to nepředpokládám,“ zmínil Doležel. „Musíme ale řešit další úseky D49 od Fryštáku do Vizovic. Chceme, aby to odblokovali. Pro kraj je to natolik důležitá stavba, že je třeba za ni bojovat,“ poznamenal.



Ekologické spolky, ale i některé obce, mají výhrady k plánované dálnici od Lípy ke státní hranici. Podle nich stačí v celé této části místo čtyř jízdních pruhů jenom dva. Dvojpruh má ale vést až od Vizovic k hranici. Problematických míst je více: například průjezd Vizovickými vrchy, kde chtějí některé spolky delší tunely, než jaké jsou navržené.

„Pokud spolky nechtějí výstavbu dálnice D49, nevím, jak se budeme domlouvat,“ reagoval předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

„Třeba se ale něco podaří eliminovat. Jestli přijde od kraje nějaká nabídka, budeme ji zvažovat. Kraj by měl ale přijít s něčím, co by mohl sám nadstandardně řešit. To se mohlo udělat už před deseti lety,“ zmínil.



Patrik připomněl, že v případě jednoho úseku dálnice D11 v roce 2018 Děti Země stáhly rozklad proti stavebnímu povolení ve chvíli, kdy jim silničáři slíbili, že jejich požadavky na ochranu přírody splní. Odpadlo tak čekání na rozhodnutí ministra dopravy a ušetřilo se hodně času.

Prožíváme zákopovou válku, říká šéf silničářů

Podle šéfa zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka spolky dávají připomínky účelově, aby povolování co nejvíce prodloužily. „Napadnou všechno, co souvisí s D49. Jsou to jen obstrukce,“ prohlásil opakovaně Chudárek.

Dálnice má přitom podle ministerstva dopravy také mezinárodní význam, protože je součástí transevropské sítě TEN-T a zlepší spojení se sousedním Slovenskem.

„Vítám to a budu rád, když napomůžou tomu, aby se stavby rozběhla jednodušeji a nebyla to taková zákopová válka, jakou prožíváme na dálnici D49,“ sdělil k aktivitám kraje Chudárek. „Nikomu se nebudu smát, když to nevyjde,“ doplnil.



Ekologové mohou návrhy kraje odmítnout, tím by to však skončit nemuselo. Podle Doležela by mohlo dojít až na trestní oznámení.

„Nejde o to, že bychom museli soudy vyhrát, ale o to, že tím spolky budeme obtěžovat. Vrátíme jim to, co dělají oni,“ připomněl Doležel fakt, že ekologické spolky nezřídka sahají také k žalobám. Tak tomu bylo i v případě dálnice D49, jejíž přípravy soud už dříve předběžným opatřením na nějakou dobu zastavil.