Na Valašsku plánují cyklostezky, rozšíří se tak zázemí oblíbené Bečvy

„Je to významný směr i do budoucna. Pokud překonáme Syrákov, mohli bychom se tudy napojit až do Zlína,“ naznačil místostarosta Vsetína Tomáš Pifka. Ten počítá s tím, že stavba Rokytenky se uskuteční v příštím roce a bude stát okolo 40 milionů.

Města na Valašsku těží především z popularity cyklostezky Bečva, jejíž návštěvnost každým rokem roste. Radnice na to nyní chtějí navázat zlepšením infrastruktury na svých katastrech.

Například ve Valašském Meziříčí se pustili do výstavby společného pásu pro cyklisty a chodce v ulici Mikoláše Alše. Zatím jde o první etapu, u těch dalších bude záležet na získání dotační podpory.

„V brzké době zahájíme také stavbu společného pásu na ulici Záhumenní. Tyto společné pásy přispějí k dopravní obslužnosti dané lokality,“ upozornil mluvčí radnice Jakub Mikuš. Město také podalo žádosti o dotace na výstavbu cyklostezky na území obcí Loučky, Branky a Krhová a projektově chystá část procházející územím obce Police.

„Realizací těchto akcí dojde k propojení Valašského Meziříčí také směrem na Bystřici pod Hostýnem a Nový Jičín,“ uvedl Mikuš.

Trasa spojí sídliště s centrem města

Takzvaná Rožnovská švestka je zase cyklotrasa, která by brzy měla propojit hustě obydlená sídliště s centrem města v Rožnově pod Radhoštěm.

„V současné době probíhá projektová příprava prvního úseku, a to od okružní křižovatky na 1. máje po přechod pro pěší na Nádražní ulici,“ popsala mluvčí města Petra Graclíková.

Podle ní by letos radnice měla vyřešit majetkoprávní spory u přilehlých pozemků, kterých se trasa dotýká. „Město také plánuje rozšířit cyklostezky směrem na Frenštát pod Radhoštěm a v budoucnu také směrem na Valašskou Bystřici,“přiblížila mluvčí.

Města rovněž pracují na zlepšování zázemí. Rožnov čeká obnova cyklostojanů či vybudování cyklopřístřešku u základní školy Videčská. Vsetín se podílel na nových odpočívadlech a nabíjecích stanicích na stezce směrem na Velké Karlovice. Nová odpočívadla a infotabule vznikla v poslední době i v Meziříčí. Odtud také nově vyráží cyklobus Bečva, což je spoj s konečnou zastávkou v obci Bílá, který zájemce vyváží do hor.