Lidé bojují za záchranu studánky, její vodou páleničáři ředí slivovici

Pokud nejde o odběrné místo vody, do křížku se dostanete pouze s lidmi, kteří byli zvyklí na místo chodit. A přesně to je případ studánky Za pálenicú. Zdá se, že pokud neuspěje chystaná iniciativa za prohlášení studánky za přírodní památku, zmizí z národního registru pramenů a studánek.

„Před časem jsme majitele požádali o odkoupení části parcely se studánkou s tím, že by ji opravil a zůstala by přístupná veřejnosti. To ale odmítl,“ potvrdil místostarosta Buchlovic Bořek Žižlavský.

Pozemky s oblíbeným pramenem, který dlouhé roky sloužil i páleničářům k ředění slivovice, vlastní buchlovický rodák Jakub Černý. Médiím se vyhýbá. Bez odpovědi ponechal dotazy odeslané redakcí MF DNES, nereagoval ani na telefonát.

„Jde o soukromý majetek, záleží jen na rozhodnutí majitele,“ pokrčil rameny místostarosta Žižlavský.

„Šance na záchranu studánky není velká, ale pokud existuje, budeme se jí držet,“ říká paní Iva k občanské iniciativě, která chce začít sbírat podpisy s cílem požádat Zlínský kraj o vyhlášení studánky za přírodní památku. Jenže šance je spíš mizivá.

„Za přírodní památky vyhlašujeme zvláště chráněná území, která podléhají složitému správnímu řízení, proti kterému se vlastník pozemku může účinně bránit odvoláním,“ upozornila Helena Mráčková z tiskového odboru zlínského hejtmanství.

Zároveň upozornila, že celý proces obvykle trvá poměrně dlouho, a to i v případě shody s vlastníkem pozemku.



Studánky navíc nebývají často pod ochranou. „Výjimkou jsou významná prameniště minerální vody nebo výskyt chráněných mokřadních rostlin a živočichů,“ shrnula Mráčková.