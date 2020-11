„Covid hody nesežere.“ Lidem v Buchlovicích zákazy radost nezkazily

V sobotu v jedenáct hodin dopoledne bylo slyšet v buchlovických ulicích halekání a krojovaní lidé tančili před svými domy. O víkendu, na který připadají tradiční svatomartinské hody, by to nebylo nic zvláštního. Letošní slavnosti však byly jiné.

„Za normálních okolností by celá chasa v čele se stárky vyrazila na obchůzku po dědině. Pokračovali by až do večera, pak šli na hodovou zábavu, zítra ráno do kostela a pak by se pokračovalo nanovo,“ popisovala obvyklý program hodů Veronika Kyliánová Borisová.

„Takto to vždycky bývá a příští rok bude zase,“ usmála se.

Právě ona přišla s nápadem, jak udělat hodové slavnosti i v době proticovidových opatření, kdy platí zákaz jakýchkoliv veřejných společenských akcí. Přes Facebook uspořádala akci Hody onlájn. Oslovila místní, aby si všichni v jeden moment z oken nebo z prostranství před svými domy zazpívali několik lidových písníček.

Cílem bylo, aby lidé na tradici nezapomněli a spojili se alespoň takto na dálku. „Pořád jsem poslouchala, že hody letos nebudou a že je to velká škoda. Jenomže ty hody nezmizí, covid je nesežere, lidé je mohou slavit dál. Chtěla jsem, aby se oprostili od dnešních starostí a spravili si náladu,“ řekla Kyliánová Borisová, kterou inspirovali čeští umělci, kteří odděleně zpívali 28. října státní hymnu.

Pro mnoho lidí z Buchlovic je hodová tradice nesmírně důležitá a ocenili, že si ji mohli připomenout alespoň tímto způsobem.

Například Adéla Strýčková se se svým manželem Tomášem potkali právě na svatomartinských hodech. V sobotu je přišli oslavit před kostel i se svými dvěma malými chlapci. „Bez hodů bychom ty naše dva caparty neměli,“ poznamenal Tomáš.

„Když jsme zjistili, že je můžeme slavit tímto způsobem, neváhali jsme ani minutu. Vzali jsme si fěrtůšky, lajbl a děckám kosárky (součásti kroje – pozn. red.) a vyrazili,“ doplnila ho manželka Adéla.

Za významný svátek považují hody i Zapletalovi. Před dům se přišla poveselit celá rodina, včetně tříleté Magdalénky a teprve pětitýdenního Františka. Rodina nechtěla, aby o své první hody přišel.

„Pro Buchlovany znamenají hodně a mrzí nás, že jsme si je letos nemohli užít tak, jak jsme zvyklí,“ pověděla Barbora Zapletalová s tím, že víkend ale stráví ve slavnostním duchu. „Přes noc jsem pekla svatomartinskou husu, k tomu bude polévečka, bramborový salát. Užijeme si to alespoň doma.“

Buchlovická hodová tradice se táhne nepřetržitě od roku 1953. Do letošní akce zapojily desítky lidí. „Věřím, že každá ulice měla minimálně jednoho zástupce,“ usmívala se Veronika Kyliánová Borisová. Ta vyzvala účastníky, aby naposílali nahrávky z oslav před domy. Měla by tak vzniknout videokoláž, která bude letošní výjimečnou slavnost připomínat.