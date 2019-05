Za napadení poslance Feriho v Boršicích hrozí otci se synem tři roky vězení

Incident se stal na místním koštu vína (psali jsme v článku Poslance Feriho na vinařské slavnosti napadli dva muži, skončil v nemocnici). Na dvaadvacetiletého Feriho zaútočil o čtyři roky starší muž.

„V místě se okamžitě vytvořil shluk lidí, který chtěl zabránit dalšímu napadání. Situaci zaregistroval otec napadajícího a chtěl se přes dav lidí dostat k synovi,“ popsala policejní mluvčí Milena Šabatová, co vyšetřovatelé zjistili.

Osmačtyřicetiletý muž během toho stačil zranit dva lidi. Ti museli, stejně jako Feri, na ošetření do nemocnice.

„Případ si převzali uherskohradišťští kriminalisté z oddělení obecné kriminality. Následovalo prověřování informací a desítky výslechů svědků,“ doplnila Šabatová.

Feri po útoku na sociálních sítích uvedl, že jeho návštěvu kulturní akce v Boršicích pokazili „nějací borci, kteří prý říkali něco o negrech“. Dominik Feri má z otcovy strany předky v Etiopii.

Zároveň naznačil i politický podtext. „Hele, můžeme spolu politicky nesouhlasit, ale fyzicky se nenapadáme. Snažil jsem se jim to vysvětlit, ale co se dá dělat,“ popsal (čtěte též Mohlo by se to stát komukoliv, říká Feri. Za napadením vidí politické důvody).

Zdravotnická záchranná služba zraněného poslance převezla do nemocnice v Uherském Hradišti.

Podobný případ nyní vyšetřuje také pražská policie. Hledá neznámé útočníky, kteří v metru napadli Ladislava Jakla, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a bývalého blízkého spolupracovníka prezidenta Václava Klause. Důvodem podle Jakla bylo, že v posledních senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD.

Sněmovna v úterý v souvislosti s oběma útoky odsoudila vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru.