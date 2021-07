Nová školka uleví sestrám ve zlínské nemocnici, fungovat bude i o víkendech

Hotová a vybavená musí být nejpozději na konci prázdnin. Firemní mateřská škola určená především pro zaměstnance Baťovy nemocnice totiž potřebuje stihnout termín otevření, kterým je 1. září.

Nová budova za 45 milionů korun roste v klidové části areálu mimo nemocniční provoz, konkrétně v blízkosti řeky Dřevnice směrem k místní části Příluky. Jde o přízemní budovu s terasou.

„Pro sestřičky je to luxusní nabídka, protože běžné školky nejsou uzpůsobené směnám v nemocnici. Tato školka bude mít prodloužený provoz a bude otevřená ještě před začátkem ranní směny a ještě po jejím konci. Navíc bude fungovat i přes víkendy. Kolegyně se moc těší,“ uvedla za nemocniční sesterské odbory Martina Hvozdenská.

Zdravotníci ve zlínském špitálu pracují ve dvanáctihodinových směnách. O děti od dvou do šesti let se proto personál bude starat každý den včetně víkendů, třináct hodin denně, a to i o prázdninách. Bude mít dvě třídy, které dohromady pojmou 56 dětí.

„Zaměstnanci nemocnice i děti se už těší, školka se postupně obsazuje a zájem mají i jiné subjekty, kterým náš model vyhovuje. Jedna z pracovnic přihlásila také svou vnučku,“ sdělila ředitelka školky Jiřina Kovářová.

Na začátku června informovala školka na svém webu o přijetí 30 dětí. Má tedy stále volnou kapacitu a rodiče mohou své potomky přihlašovat až do konce srpna. Za pobyt dětí v prodlouženém režimu se ve Zlíně platí tři tisíce korun měsíčně. Podle ředitelky výše školného odpovídá poskytovaným službám.

V Hradišti uhradí polovinu školného

Například v nemocniční mateřské škole v Uherském Hradišti rodiče platí 1 500 korun a stejnou částku jim doplácí jako benefit za své zaměstnance nemocnice.

„My o podobném benefitu zatím neuvažujeme. Zaměstnanci si ale mohou na školkovné uplatnit slevu na dani,“ konstatoval ředitel zlínské nemocnice Michal Filip.

Firemní školku v Hradišti provozuje soukromá Academic School už deset let. Nabízí jednu třídu pro 20 dětí.

„Zájem je obrovský, máme převis poptávky. Řada žen posílá přihlášku už ve chvíli, kdy jsou těhotné. Uspokojíme vždy jen zájemce z řad zaměstnanců nemocnice, kteří mají pochopitelně přednost,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky Academic School Andrea Štolfová.

Před deseti lety začala fungovat také školka pro zaměstnance Kroměřížské nemocnice. Provoz ale zajišťovalo město v prostorách v Gorkého ulici, které byly od areálu dost vzdálené a provozní doba neodpovídala tomu, co zdravotníci ve směnném provozu potřebují. Teď už mateřinka nefunguje.

Ve Vsetíně budou zjišťovat zájem rodičů

„Uvědomujeme si, že je toto zařízení třeba, navíc je to jeden z velkých benefitů pro maminky nejen po rodičovské dovolené. Proto máme v plánu na projektu opět pracovat, ovšem ideálně v těsné blízkosti či přímo v areálu nemocnice,“ upozornila mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová. O změně se mluvilo už loni, ale covidová pandemie projekt odsunula.

Vsetínská nemocnice nyní předškolní zařízení nemá. Vedení špitálu se chystá zjistit, jak velký zájem by o něj zaměstnanci měli.

„Před časem jsme kontaktovali mateřské školy a dětské skupiny s nabídkou spolupráce. Alternativně jsme se zabývali možností vybudování vlastní školky v areálu,“ naznačil personální náměstek vsetínské nemocnice Martin Pavlica.

„Vhodný prostor jsme ale i vzhledem k plánované výstavbě nenašli. Pak další jednání zastavil covid. Proto se k nim chceme vrátit,“ dodal.