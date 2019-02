VIDEO: Na Ševcovském plese ve Zlíně zahrál na bicí hokejista Herman

Na Ševcovském plese, který naplánovali na reprezentační přestávku, se v pro ně nezvyklých rolích představili všichni hokejisté PSG Berani Zlín. Vždyť namísto bruslí a dresů si na sebe vzali obleky.

Herman se však ve zlínském Kongresovém centru proměnil i v účinkujícího.

„Je to koníček, odreagování. Člověk vypne hlavu. Přijde na jiné myšlenky. Jsem kapelník a manažer, koncerty domlouvám, aby to vycházelo časově s hokejem,“ popisuje Herman.

Šestadvacetiletý útočník, který letos za Zlín v extralize při 33 startech osmkrát skóroval, už dokonce zkusil i otextovat písničky.

S kapelou chtějí hrát co nejvíc, aby se dostali do povědomí.

„Uvidíme, co bude za patnáct let. K muzice budu směřovat po kariéře. Doufám, že to bude co nejpozději. Poslední čtyři roky, co je hrajeme v ustáleném složení, na sobě makáme. Děláme i svoji tvorbu,“ poznamenal Herman.