Tetování mělo být pomstou mým vlastním zrzavým vlasům, říká muž

Zamýšlel to jako svérázný způsob, jak se vyrovnat s vlastním komplexem ze zrzavých vlasů. Jak si na ně veřejně postěžovat. Vrátit jim to. Zalkat do světa, co kvůli nim musí podstupovat. Výsledkem nápadu, který se neobešel bez alkoholu, bylo tetování, jehož se přišel Matthew do pořadu Tattoo Fixers Extreme zbavit.