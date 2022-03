Tetování mělo upozornit na fyzickou vadu, vymyslela ho malá dcera

Měl to být vtip, jenže ho vymyslelo devítileté děvče. A dost zemitě se trefoval do fyzické vady jejího otce. Přesto mu tetování nůžek u jeho srostlých prstů na noze opravdu přistálo. „Zde rozstřihnout,“ naznačovalo. Do pořadu Tattoo Fixers Extreme se ho přišel Ross zbavit.