Vytetovaná žádost o ruku nevyšla, teď mě trápí, přiznal mladík

Vyložil, že s dívkou chodil dva roky, už po roce však začal vztah skřípat. „Ke konci jsme se rozcházeli, vraceli,“ popisuje krkolomný vývoj Richard. A pak se rozhodl vztah zachránit. „Něco znovu zažehnout,“ líčil svůj úmysl.

Poslední pokus získat lásku a vztah zpět měl mít podobu onoho tetování. „Vezmeš si mě, Danielle?“ ptal se nápis na hrudi. „Myslím, že jsem zaklepal na dveře a ukázal jí tetování, zvedl jsem tričko,“ vzpomíná muž.

Jenže jakkoli s tím jeho plán nepočítal, jakkoli se to vzpíralo romantické apelativnosti vroucí prosby vepsané napořád do nápadníkovy kůže… bylo odpovědí vzývané Danielle rázné „ne“. „Myslím, že tomu moc nevěřila,“ přiznává dnes Richard. A nezastírá ani to, že pro případ odmítnutí tehdy asi ani neměl plán.

Možná prý brečel, vztah skončil rozchodem. A vytetovaná žádost ho od oné doby připomíná velmi nevhodně. Jeho návštěvu v Tattoo Fixers Extreme proto shrnula jedna z tatérek velmi případně: „Tohle je začátek opravy zlomeného srdce.“

Tetování připomínající nepříjemnou vzpomínku na mužově hrudi zakryl obraz astronauta ve vesmíru.