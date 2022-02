Známost se ženou mi připomíná vulgární tetování, říká Donna

„Probudila jsem se s ňadry na svém obličeji,“ shrnuje finále historky žena. A doplňuje, že celé to začalo nadmíru nepřekvapivě. Večírkem, drinky. Rozhovorem s kýmsi, o němž měla Donna za to, že je to muž. „Zažila jsem však něco, co nikdy předtím,“ přiznává.

Když šla se známostí domů, pořád prý přitom měla za to, že jde s pánem. A v onom domnění zůstala ještě docela dlouhý čas poté. Omyl seznala až ráno. „Musela jsem mít na očích pivní brýle,“ vysvětluje si omyl.

Po probuzení, jakkoli šokující bylo, však zjistila, že má s dotyčnou ženou spoustu společného. Zůstaly proto spolu. „Nakonec jsem s ní měla vztah,“ líčí. Jenže vydržel jen šest měsíců.

„Pak to skončilo, opustila mě,“ popisuje. A dodává, že se hned nato vydala ke kamarádovi. Přirozeně, měl doma tetovací pistoli. A samozřejmě, měl nápad na nápis, který měl být vtipný a který měl na její krátký vztah upomínat. Přesněji řečeno na orální sex.

Donna potvrzuje, že na něj opravdu upomíná. Jenže to není nijak příjemné, proto by ráda vulgární nápis zakryla. Místo něj jí nožku zkrášlí obrázek sovy.