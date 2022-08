K vulgárnímu nápisu musela tatéra přemluvit sexem. Teď ho chce pryč

Její okolí, známí, rodina, všichni byli tetováním šokovaní. „Říkali, že se mnou nikdo nikdy nebude chtít žít. Že mě nikde nezaměstnají,“ popisuje. A přiznává, že podle rodiny o ní inkoustový nápis říkal, že je prostě „jednodušší“.

Jí se však líbil. Ještě i v pořadu Tattoo Fixers Extreme vysvětlovala poselství svého nedůstojného sloganu vášnivě, vemlouvavě a pyšně. „Jsem princezna, pánové. A abyste vešli předními dveřmi, musíte přinést květiny, čokoládu a šperky. A když vás pustím dovnitř, měli byste mě rozmazlovat. V těch podpatcích mě strašně bolí nohy, potřebuji masáž,“ hrála teatrálně. A naznačovala, že se za vyžadovanou pozornost umí odvděčit: „Má to ale i výhodu. Když se ke mně budete chovat slušně, budu se chovat slušně i já.“

Právě to měl její nápis hlásat do celého světa. Jenže nemohla sehnat tatéra, který by jí slogan „Chovej se jako princezna, šu*ej jako dě*ka“ na kůži vyvedl. Odmítl první, poté druhý. Nato i třetí, který se však prý nechal umluvit. „Udělala jsem to, co mi jde nejlíp, a dostala jsem přesně to, co jsem chtěla, tetování,“ naznačuje Izzy.

Přiznává však, že radost přešla v utrpení. „Tetování byla obrovská chyba. Jsem starší, moudřejší a už jsem prostě někdo jiný. Mám malou dceru a nechci, aby si někdy přečetla slogan, který mám na kůži. Musím ho teď hned zakrýt,“ žádala. Přání jí pořad Tattoo Fixers Extreme splnil, ponižující nápis zakryl obraz netopýra.