Jsem král prstového zápasu. Chci tetování na oslavu, žádal mistr světa

Jeho renomé si vzdát hold zaslouží. Je mu devětapadesát a je patnáctinásobným mistrem světa. Svému sportu šéfuje roky. Vášnivě, nadšeně, oddaně. „Zničil jsem bezpočet snů svých soupeřů,“ směje se.

Vše přitom začalo náhodou. „Trvalo mi roky, než jsem se našel,“ líčil a vyjmenovával, co všechno vyzkoušel – a opustil. Fotbal, cyklistiku, squash. Hledání už málem vzdal. „Jenže poté jsem šel kolem hospody a uviděl ceduli: ‚Dnes pořádáme ukázku nového sportu‘. Řekl jsem si, že to vyzkouším,“ vzpomíná.

Neznámé sporty: Dáme páku, vyhrňme si nohavice Přetlačovaná vyžaduje silné palce, ale pevný musí být samozřejmě i střed těla. Je to okrajový sport, který dokazuje, s jakou vášní lidé dokážou soutěžit v bizarních disciplínách. Přetlačovaná palci na nohou, jakási „nožní páka“, je velkou šarádou. Bez tréninku se v ní však mistry nestanete.

Oním sportem byla přetlačovaná palci u nohou. „Je třeba se zout a sundat ponožky. Zasednout k ‚ringu‘, zapřít se rukama o zem a zaklesnout se palci u nohou. A poté se začít přetlačovat, každý z oponentů se snaží soupeřovu nohu přimáčknout k ‚bočnici‘, která ‚ring‘ ohrazuje,“ popisoval Xman.cz v článku, který bizarní sport i Alanovu dominanci představoval.

„Pro tento sport jsem se narodil,“ shrnuje pak Alan Nash v pořadu. Popisuje, že bojuje zarputile, bez ohledu na bolest, která k zápasení patří. Během kariéry si zlomil devět prstů. „Jednou jsem si v semifinále zlomil čtyři prsty, dal je do ledu, šel do finále a vyhrál ho. Jo, narovnal jsem si je, aby nenatékaly a nediskvalifikovali mě,“ líčí.

To proto mu říkají Drsňák. Protože nemá v úmyslu odejít do důchodu, chce tetování, které by bylo nejen oslavou jeho vášně pro sport, ale též prohlášením. „Tetování, které soupeřům ukáže, že jdou proti tomu nejlepšímu na světě,“ prozradil své motivy.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 22:00.

Mistři pořadu Tattoo Fixers Extreme mu nadělili bizarní obraz, na němž je poraněný prst, ze kterého kouká kost s krví, má na sobě medailon, s krvavými cákanci, jak své dílo popsala tatérka Alice. „Nejdivější věc, kterou jsem kdy nakreslila,“ přiznala.

„Ten utržený prst, to jsem přesně já. Utrhl bych prst každému, jen abych vyhrál,“ neskrýval nadšení mistr světa.