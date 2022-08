Můj vytetovaný penis je větší než reálný, musí zmizet, lkal muž

Představil se však velkolepě. „Všude, kam se podívám, vidím jen penisy,“ líčil mladík. Následoval tobogan různých označení mužského přirození. „Kouzelný meč, jednooký had, sexuální pistole, dýka,“ abychom citovali ta méně vulgární. Další byla banálnější a obhroublejší. A trapnější.

Eddie však zdůrazňoval, že se svou posedlostí pohlavními údy nakládá jako umělec. Dokonce si vymýšlel i umělecké pseudonymy, které na penis odkazovaly. Dost pubertálně.

Důležité však je, kam to vše směrovalo. „Nakreslil jsem tolik penisů, že mi nakonec zbylo jen jediné místo, kam jsem žádný nenakreslil. A to jsem byl já. Tak jsem to samozřejmě udělal,“ vysvětluje. Onu část mužského těla si vytetoval na nohu. Přirozeně v opilosti.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 22:00.

„Je to vzhůru nohama,“ namítla tatérka pořadu Tattoo Fixers Extreme Paisley. „To proto, že když si sednu, můžu to sám obdivovat,“ měl vysvětlení Eddie.

Přiznal však též svůj problém. Jeho vytetované přirození prý mohlo dělat větší dojem než jeho skutečné. „Teď toho lituji, protože až potkám v budoucnu výjimečnou dívku a uvidí ho, uvědomí si, že je větší než ten opravdový. Potřebuju, aby co nejdřív zmizel,“ říká.

Tatér Sketch jeho problém překryl tetováním, které může nebo nemusí odkazovat na Eddieho hlubší potíž. „Ten chlap má na pupeční šňůře trubičku, která odkrývá duchovní zvíře v něm, a to bojuje s černým mrakem,“ nastínil smysl krycího tetování Sketch.