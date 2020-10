Řemeslníci s titulem. Auta si k nim dávají ti největší fajnšmekři

„Baví mě to a baví mě to každý den,“ vypálí Martin Čapek a rozhlédne se po garáži plné nádherných aut. „Když se dílo podaří, máte radost. Ukážete to zákazníkovi, je spokojený, je to hezký pocit,“ usměje se Štěpán Liederhaus, který kouzlí jako zámečník i sklář. Ze švýcarských hor se přidá architekt Štěpán Cibulka: „Vždycky jsem si chtěl zkusit práci se dřevem a teď se mi to plní. Začátky byly trochu krušné, ale je to čím dál tím lepší, učím se,“ raduje se ze svého progresu v nové profesi.