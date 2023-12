Stará recidivistka zvaná Fialka. Důvěřivcům slíbila fiata, obrala je o peníze

Anna Fialová se narodila roku 1907 do rodiny zemědělského dělníka. Zřejmě to byly chudé poměry, ve kterých vyrůstala, jež v ní vzbudily touhu mít se lépe. A to skoro za jakoukoli cenu. Šidila, podváděla, lákala z lidí peníze pod všemožnými legendami. Mezitím se stačila dvakrát vdát, dvakrát rozvést a porodit pět dětí. Do roku 1964 byla celkem jednadvacetkrát soudně trestaná.

Všem řekla buď: „Když mě udáte Bezpečnosti, půjdu do kriminálu, a kdo vám pak peníze vrátí?“ anebo: „Jestli mě udáte, skočím pod vlak a máte po srandě!“ Mnoho věřitelů jí na tohle vydírání skočilo.