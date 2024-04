Začnou dávat žáci hvězdičky učitelům? Recenze se staly symptomem doby

Je to pár měsíců, co jsem si jako zákazník zřídil účet v aplikaci Uber. Od té doby jsem se s ní několikrát svezl v různých evropských městech. Objednal jsem jízdu, zaplatil, vyzvedlo mě sjednané auto a dovezlo do cíle. Řidiči byli pokaždé cizinci, neuměli anglicky, kromě pozdravu jsme nemluvili. Na konci jsem pokaždé jízdu ocenil 5 hvězdičkami z 5, protože mě bez problémů dopravili do cíle.

V aplikaci ovšem zároveň šoféři hodnotí zákazníky. A ejhle! Jeden z řidičů mi dal nejnižší jednu hvězdičku. Nevím proč, nevím, „za co“ to bylo. Možná jsem mu příliš rychle zavřel dveře, možná ho obtěžovalo, že jsem měl kufr, snad postrádal spropitné. Nedozvím se to, stejně jako se nedozvím, kdo z řidičů mě takto „sejmul“. Na mém profilu ale bude svítit jednička pěkně dlouho jako vykřičník pro budoucí řidiče: Pozor na tohohle prevíta!

Přiznám se, že to není nic příjemného. Ale slouží to jako ukázka, jak hodnocení zahltilo náš svět. Zvykli jsme si „hvězdičkovat“ úplně všechno.