Kalendář Pirelli už je v Česku. Dražit se bude na iDNES.cz

Jeho autor, fotograf Paolo Roversi své hledání Julie vyjádřil v impozantním díle, které má podobu knihy o 132 stranách. Ovšem neomezil se pouze na to. „Je to vůbec poprvé, co tiskové vydání kalendáře doprovází filmový dokument,“ poznamenal na pražské vernisáži kalendáře marketingový manažer firmy Pirelli S.A. – Czech Zdeněk Vacl.

Ve snímku se před Roversim jako režisérem účastní uchazečky castingu o Juliinu roli, zpovídají se z vlastních životních momentů, přihlašují se k paralelám s prvky Juliina života, vyjadřují vlastní chápání její osobnosti a jejího osudu. Poté je dokument, stejně jako Roversiho fotografie, zachycuje v kostýmech, již v roli slavné postavy Shakespearova dramatu.

Roversiho Julii zpodobňují ve velkorysém kalendáři britské herečky Emma Watsonová, Claire Foy a Mia Gothová, americké herečky Yara Shahidi, Kristen Stewartová a Indya Moore, čínská zpěvačka Chris Lee, španělská hudebnice Rosalía i fotografova dcera, francouzsko-italská umělkyně Stella Roversi.

Každoroční dražba ve prospěch vážně nemocných dětí

V Česku je kalendář Pirelli již dlouhou tradicí spojený se serverem iDNES.cz, na němž se od roku 1992 každoročně koná dražba, jejíž výtěžek putuje na konto Masarykova onkologického ústavu v Brně. Letos se internetová aukce uskuteční na iDNES.cz již po devatenácté.

A i letošní výtěžek poputuje do brněnského ústavu. „Chceme za něj koupit speciální onkologickou vrtačku, která zrychlí výkony lékařů, zpřesní je a rozšíří možnosti terapie,“ uvedla mluvčí ústavu Zuzana Joukalová. Přístroj stojí zhruba 300 tisíc korun.

Výrazné ženy v působivém příběhu

Roversi své dílo i proces, který k němu vedl, nazval „Hledání Julie“. „Pátral jsem po ženách, které nebudou jen krásně vypadat před objektivem. Po ženách, které v sobě nesou výraz, charakter, hodnoty, zaujetí,“ líčil Roversi na představení kalendáře v budově veronského Teatro Filarmonico. „Hledal jsem ženy rozdílného původu, různých zázemí a kultur, s odlišnou životní cestou,“ dodal.

Dražba kalendáře na iDNES.cz Kalendář je neprodejný, je raritním dílem, které firma Pirelli daruje obchodním partnerům, osobnostem kulturního a společenského života, politikům, dostávají ho členové královských rodin. Jeden exemplář kalendáře pro rok 2020 můžete dražit na iDNES.cz ve čtvrtek 19. prosince. Aukce začíná v 9.00.



Ona velkorysost obsazení byla podle fotografa potřeba. Shakespearovo dílo totiž sleduje, na půdorysu pouhých čtyř dní, přeměnu naivní dívky, unášené na oblacích lásky, v silnou, tvrdou ženu, která hájí nárok na svou životní volbu proti všem. „Nevinnost se v Julii mísí se sílou, krásou, něžností a kuráží,“ soudí Roversi.

Protagonistky kalendáře všechny polohy pokrývají. Přisuzoval jim fotograf úlohy, vedl je k nim? Na veronské vernisáži zdůraznil, že ne. „Nejsem dirigent, který pracuje podle plánu. Nebylo to tak, že bych řekl, že Kirsten bude hrát tuto polohu, Emma onu. To není můj styl. Jsem flexibilní, sázím na kouzlo momentu. Překvapení hrají v mém přístupu k práci důležitou roli a tento projekt jich přinášel spoustu,“ uvedl. Výsledek vyšel z osobního vkladu jednotlivých protagonistek a jejich souhry s Roversim.

A byla to souhra o mnoha proměnných. Každá z žen, které se postavily před jeho objektiv, je výraznou osobností. Herečka a aktivistka Yara Shadidi podporuje účast mladých lidí na politickém dění a prosazuje, stejně jako Emma Watsonová, práva žen. Indya Moore je první transgenderovou modelkou, která dosáhla na přehlídková mola předních značek. Aby si obhájila svou cestu, musela přitom ve čtrnácti letech opustit rodinu. Dnes patří podle magazínu Time mezi sto nejvlivnějších lidí světa.



K osmi ženám, které se v Roversiho ztvárnění Julie o její roli ucházejí, fotograf připojil i svou dceru, umělkyni a někdejší modelku Stellu. Na rozdíl od ostatních protagonistek kalendáře ve filmu, který fotografie doprovází, nemluví. „Mlčí, je jako nedostižný sen, který tady, ve veronských ulicích pořád je, který však budeme hledat navěky,“ poznamenal fotograf.

Modelka a herečka Kristen Stewartová se tématu nenaplněné lásky dotkla už ve filmu Stmívání, kdy se jako Bella Swanová marně snaží o milostný vztah s upírem Edwardem. V osobním životě je dokladem, že láska a intimita může mít proměnlivou podobu – nepovažuje se totiž ani za heterosexuálku, ani za homosexuálku, ani za bisexuálku.

„Oddat se někomu jinému je, myslím, nejsilnější věc, kterou můžete udělat,“ soudí Kristen Stewartová a doplňuje: „Jsem velkou obhájkyní postavy Julie. A Julie jsou všude, docela všude. Rovněž si myslím, že jsem jak Julie, tak Romeo.“

Herečka Mia Gothová na pomyslný Roversiho casting přišla například se zkušeností z filmu Nymfomanka Larse von Triera, která prozkoumává erotické mánie její hrdinky. Roversi do kalendáře Pirelli uvedl i herečku Claire Foy, jež ztvárnila například Lisbeth Salanderovou, která v detektivce Stiega Larssona bojuje proti misogynii. Ona sama musela vyhrát nad zákeřnou nemocí – v osmnácti letech jí lékaři diagnostikovali nádor na oku. Zpěvačka Rosalía spojuje flamenco, hip hop, elektroniku a R&B, Chris Lee je přední tváří čínské populární hudby a zakladatelkou nadace, která již pomohla desítkám tisícům dětí s leukémií.

Kalendář není na zakázku. Respektuje jen kvalitu

Výkonný ředitel Pirelli Marco Tronchetti Provera připomněl, že každý kalendář je ryze autorským vyjádřením svého tvůrce. A že je na každém, jak si jeho poselství přeloží.

Jak došlo k tomu, že jeho poslední vydání tak výřečně zaznamenávají diverzitu, otevřenější, tolerantnější přístup k rozmanitosti společnosti, k genderu, etnicitě? „Ne, neřekli jsme si, že musíme být politicky korektní. Musíme respektovat jen pocity, nastavení fotografa. A musíme ctít též ducha doby. Interpretovat, zaznamenávat aspirace různých částí globální společnosti, též proto, že Pirelli je firmou, která působí v globálním měřítku,“ poznamenal Marco Tronchetti Provera.

Jako vydavatel firma do svého prestižního kalendáře nijak nezasahuje. Jeho koncept je výlučnou věcí fotografa, jeho výklad patří veřejnosti. „Garantujeme jediné, pečlivost a kvalitu,“ shrnul představitel firmy.

Na dotaz Xman.cz se poté přihlásil k jedinému momentu, kdy se poselství kalendáře pokusil nasměrovat. „Bylo to první rok, kdy jsem se chopil své funkce v Pirelli. Psal se rok 1992 a panovala krize. Byly to nelehké časy. Tehdy jsem navrhl, aby kalendář zdůrazňoval pozitivitu, aby otevíral optimistickou perspektivu. Bylo to jedinkrát, kdy jsme jako vydavatelé tvůrce kalendáře o něco požádali,“ přiznal Marco Tronchetti Provera.

Jinak je podle jeho slov výsledná podoba výlučným produktem spolupráce fotografa a modelek a modelů. „Kalendář pro rok 2020 je přitom podle mého jedním z těch, kdy byla jejich interakce zcela unikátní,“ soudí.