Farmářský Frankenstein. Stařík 10 let ilegálně křížil obří ovce. Pro lovce

Její spirálovité rohy se rozpínají až do délky metru a půl, žádný jiný ovčí druh světa je nemá velkorysejší. Ty docela nejdelší, které byly zaznamenány, měřily 190 centimetrů, vážily neuvěřitelných sedmadvacet kilogramů. Ovce mají na výšku metr, berani o něco víc a váží v průměru ke 130 kilogramům. Obývají pohoří Pamíru, kolem čtyř tisíc metrů nad mořem.

Místní říkají gigantické ovci nakhjipar nebo ra-ma-poy, své globální pojmenování dostala po cestovateli Marco Polovi, který obří zvíře popsal ve svém cestopisu.

Právě královnu pamírských hor si vybral starý farmář z Montany, aby ovci a její křížence přenesl do americké přírody. Celé spiknutí bylo praktikované s promyšleným plánem, kompetencí a trpělivostí. A též s vidinou obřích zisků.

Mega ovce z laboratoře

Podle soudních dokumentů začala organizace celého podniku v roce 2013, tehdy Schubarth a přinejmenším pět dalších lidí podnikli první kroky k vytvoření „hybridní gigantické ovce“ skrze mezidruhové křížení. Cíl? Sklízet vysoké zisky skrze poplatky, za něž si lovci kupují možnost zastřelit si trofejní zvířata ze speciálních rezervací, líčí list The Guardian.

Pilířem projektu byla biologická tkáň, kterou spiklenci získali od lovce, který zastřelil v Kyrgyzstánu právě ovci Marco Polo. V laboratoři se jim po více než dvanácti měsících podařilo. Podle portálu USA Today je naklonovat embry přišlo na 4 200 dolarů, v roce ty 2016 jich podle listu The New York Times získali 165. Následně je implantovali do vybraných Schubarthových ovcí. Tak přišel na svět exemplář obřího berana, dostal honosné pojmenování Montana Mountain King, Král montanských hor, a zkratkou MMK.

Královským spermatem poté uměle oplodnili další ovce, aby dali počít celému novému, obřímu ovčímu druhu. Jednu z takto počatých ovcí prodali dvěma kupcům z Texasu. Cena? Deset tisíc dolarů. Kromě toho prodali zájemcům mimo Montanu i sperma MMK. Jistý minnesotský farmář do Montany dopravil čtyřiasedmdesát svých ovcí, aby byly spermatem MMK uměle oplodněny. Spiklenecký podnik kvetl.

Hlavním organizátorem, architektem a velitelem celého spolčení byl Arthur Schubarth, přezdívaný Jack. Majitel firmu Sun River Enterprises LLC, známou jako Schubarthův ranč, podle tiskové zprávy montanských trestních orgánů prezentoval jako farmu s „alternativními druhy hospodářských zvířat“.

„Byl to smělý, troufalý plán na vytvoření masivního hybridního ovčího druhu na prodej a lov jako trofej,“ cituje server ABC News asistenta generálního zástupce Todda Kima. V čem spočívala protiprávnost celého podniku, v němž spiklenci postupovali trpělivě po celé dlouhé roky?

Ovce Marco Polio jsou chráněné jako ohrožený druh, jejich dovoz do Montany je zapovězený kvůli ochraně místních ovcí před cizími nemocemi a hybridizací. Kromě toho získal Schubarth rovněž nelegálně genetický materiál samce montanské divoce žijící ovce tlustorohé. Za čtyři stovky dolarů koupil od lovce varlata, extrahoval z nich sperma, to použil pro křížení s velkými montanskými ovčími druhy i s druhem, který vznikl křížením s ovcí Marco Polo. Kromě toho pro převozy nelegálních ovcí mezi americkými státy padělal veterinární certifikáty a kvůli svému podnikání páchal další přečiny.

Farmáři Schubarthovi jako hlavnímu spiklenci hrozí až pět let ve vězení a pokuta až 250 tisíc dolarů za každý bod obžaloby.

Ospalý Joe a uzurpátorská federální vláda!

Podle webu EE News se farmář k činu doznal, celou věc však nechtěl komentovat ani on, ani jeho právník. „Rád bych o tom mluvil, ale teď nemohu,“ odpověděl listu The Guardian. Na svém facebookovém profilu však byl sdílnější.

„Poprvé za osmdesát a něco let svého života jsem zlomený,“ napsal v jednom z příspěvků Schubarth. Vysvětlil, že Marco Polo má být utracený, že se alespoň snaží o legalizaci prodeje jeho hybridních potomků. Obchod s hybridy ovce tlustorohé mu prý již úřady povolily.

Na jeho profilu se sešli lidé, kteří mu fandí, i kritici. Modlíme se za tebe, hlásí řada příspěvků. Rančer s nickem Thompson Temple dokonce vypočítává: „Právě jsem tu měl padesátku lidí, co se za tebe modlili najednou! Dnes jsem měl na ranči velkou církevní skupinu.“

A ve většině se přispěvatelé shodnou i v tom, kdo je skutečné zlo – federální moc, migranti, prezident Biden. „Další příklad přehánění federální vlády. Se všemi ilegály, co nám sem vozí nemoci, kterých jsme se u nás zbavili, půjde po lidech jako ty!“ soudí pisatel Hollis Hale, chovatel ovcí a Trumpův stoupenec, a shrnuje: „Smutné časy pro Ameriku.“

Souhlasí i Matthew Brill. „Je doslova nechutné, že může podvodná vláda a Ospalý Joe jakkoli mluvit do toho, když farmář anebo rančer prodává svůj dobytek,“ stěžuje si.

Ne všichni souhlasí. „Ničitel ekosystému. Jde ti jen o peníze, ne o dobrý život zvířat,“ nahlíží kauzu Lucija Car. Za ohýbání přírody kvůli ziskům Schubartha kritizují i další, výčitky se ozývají i na lovce, kteří domestikované ovce v rezervacích „statečně“ loví. Ostatně, přidává se i portál The Register: „Je to jako lovit ovci zavřenou v sudu.“

Mezi stoupence Schubarthova projektu svérázného Jurského parku pro lovce ovcí nepatří ani Kate Andersonová. „Problém nejsou ilegálové, ale lidé jako vy. Víc se bojím davu lidí, co se řídí heslem ‚pro mě zákony neplatí‘, než tvrdě pracujících lidí, kteří se snaží mít lepší život,“ míní.

Ilegální migranti jsou mezi montanskými farmáři a přispěvateli na Schubarthově profilu častým tématem. „Slyšel jsem, že v Kalispel Montana vyložili dva autobusy plné ilegálů. Člověče, to není fér ani k obyvatelům Kalispel, ani k těm ilegálům. Montanská ekonomika našich malých měst je na tom mizerně. Nebudou mít, kam jít, kde pracovat. V mrazech pod nulou se, předpokládám, dá většina na kriminalitu, co jim bude zbývat, práce není. Hloupý podnik, ať to udělal kdokoli,“ psal v únoru Schubarth. Odpovědi naznačují, že se fámám daří všude. Je to promyšlená, plánovaná akce, někdo jim dal telefony a kreditní karty, budou brát dávky, zničí nás, soudí příspěvky. Vše uvádí na pravou míru oficiální vysvětlení, které na profilu publikoval Mark Souhrada a které vysvětluje, že v autobusech byli členové národní gardy, kteří jeli na cvičení.