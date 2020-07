Chalupářství s masovými hroby. Teď o postapokalyptismu vznikl seriál

„Pro mě je to životní styl. Baví mě to už nějakých dvacet let, poprvé jsem hrál někdy v roce 1997,“ líčí Bobby, „je to hra, dospělí se převlékají do rolí, aby se podívali do budoucnosti, do světa, který prošel nějakým úpadkem, po němž vznikají zárodky nových civilizací.“

A dodává, že s postapokalyptickou subkulturou jsou svázány bojové hry, večírky, ale též natáčení – klipů i filmů. Seriál Malé PostApo televize Óčko je jedním z nich, vznikal v bývalé raketové základně v Bratronicích. A nejen s kostýmy filmařům pomáhal právě Bobby.

„Na Bobbyho jsme měli obrovské štěstí. Je to asi jeden z nejlepších kostymérů postapa u nás, možná i na světě, co tomu přesně rozumí do nejmenších detailů. Ví, kde má být jaký knoflík a podobně,“ říká herec, režisér a jeden z tvůrců seriálu Radovan Klučka.

Víc o Malém PostApo na Óčku Bobby Smoteyto Combo vás seznámí s fenoménem postapo v pořadu Drive na stanici Óčko v neděli 2. srpna od 22.00. Hned poté Óčko odvysílá všech šest dílů seriálu za sebou.

Herec, režisér a druhý z ústřední dvojice tvůrců seriálu Miloš Mazal poté skládá hold celé postapo komunitě. „Mně se na tom líbí, že to jsou takoví chalupáři, někdo si jde o víkendu na zahrádku, a oni se sjedou pospolu, a místo aby zasadili kedlubny, vytvoří poloodkrytý masový hrob nebo radioaktivní jezírko,“ směje se.

„Celé je to postavené na tom, že komunita prostě dře do úmoru, aby si to všichni užili,“dodává Bobby.



Postapo komunita je podle něj v Česku velmi pestrá: „Jsou v ní všechny věkové kategorie, jezdí i rodiny s dětmi, protože ty to samozřejmě velmi baví.“