Bomba v dárku. Masové vraždě zabránilo jen neurvalé zacházení pošty s balíčkem

Původní náboženské svátky, jakými jsou Vánoce a Velikonoce, redukoval čas socialismu na nadílku dárků, malování vajíček a každoroční obžerství, však se tehdy oba svátky oficiálně psaly s malým „v“ – na rozdíl od epochálních událostí, jakými byl Vítězný únor a Velká říjnová socialistická revoluce. Také se tehdy chodilo do zaměstnání i na Štědrý den 24. prosince. Co bylo shodné s dnešní dobou, to byly návaly na poštách. Soukromé doručovací služby tehdy ještě neexistovaly, a tak poštovní pobočky zažívaly nával zásilek – chytřejší zákazníci používali zapadlejší pobočky, kde se vyhnuli tlačenici. I tak ovšem dárky, zasílané poštou nabíraly obyčejně zpoždění.