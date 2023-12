Foglar to se ženami neuměl, deformoval ho vztah s matkou, říká skautský historik

Jak to bylo s objevem Foglarových deníků?

Jeho deníky se zachovaly téměř všechny, byť je jeden poničený vodou. Část už byla uložena v Památníku národního písemnictví, ale většinu jsme našli v roce 2017 v jeho bytě v Křišťanově ulici na Žižkově, který byl předtím skoro dvacet let kvůli dědickým sporům soudně zapečetěn. Kromě deníků jsme tam našli i stránku z oddílové kroniky s podpisem spisovatele E. T. Setona, který navštívil v Praze loď, kde měl Jestřábův oddíl před válkou klubovnu. Teprve díky deníkům se dá pochopit mnohé z Foglarova života, ale i to, jak vlastně vznikaly jeho knihy.

Dnes by se svou posedlostí cvičením a opalováním dal přirovnat ke kulturistům. Nechal si dokonce udělat fotky, jak cvičí jen v trenýrkách, a ukazoval je děvčatům.